'Хезболла' вступила у війну і завдала ударів по Ізраїлю

Угруповання заявило про "помсту" за вбивство Верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Терористичне угруповання "Хезболла" вступило у війну Ізраїлю і США з Іраном і завдало ударів по Ізраїлю. Як пише CNN, "Хезболла" заявила, що запустила "ракети і рій безпілотників" по ізраїльській військовій базі на південь від Хайфи "щоб помститися" за вбивство Верховного лідера Ірану аятолли Алі Хаменеї.

Це перший ракетний обстріл з листопада 2024 року, коли Ізраїль і Хезболла домовилися про припинення вогню за посередництва США.

У заяві угруповання йдеться, що атака була здійснена опівночі в понеділок на ізраїльський об'єкт протиракетної оборони Мішмар-Ха-Кармель. Армія оборони Ізраїлю підтвердила, що ракети були запущені з південного Лівану. Одна була перехоплена; інші впали на відкритих просторах. Про постраждалих або серйозні збитки не повідомляється.

Протягом декількох хвилин Ізраїль почав у відповідь авіаудари по Лівану.

Ізраїльські військові підтвердили, що завдали ударів по "високопоставленим терористам "Хезболли" в районі Бейрута" рано вранці в понеділок за місцевим часом.

"Крім того, Армія оборони Ізраїлю завдала удару по центральному терористу "Хезболли" на півдні Лівану", – йдеться в заяві Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Цілями, як повідомляється, були: південні передмістя Бейрута (Дахія), оплот "Хезболли", об'єкти на півдні Лівану, місця в долині Бекаа, інфраструктура і "високопоставлені діячі "Хезболли".

Ізраїль також розіслав попередження про евакуацію жителям майже 50 сіл на півдні Лівану.

"Будь-хто, хто знаходиться поруч з членами "Хезболли", її об'єктами або військовими засобами, наражає своє життя на небезпеку", – йдеться в заяві Ізраїлю.

Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам засудив ракетний обстріл з боку "Хезболли" як "безвідповідальний і підозрілий акт", який ставить під загрозу безпеку Лівану і дає Ізраїлю виправдання для подальших ударів.

Війна в Ірані розширюється

Раніше лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану приєднатися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить наносити удари по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій.

Також прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що США отримали дозвіл використовувати військові бази Великої Британії на Близькому Сході для "оборонних" ударів.

