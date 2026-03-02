Коли почнеться 'зеленка' ситуація у Покровську зміниться, - військовий

Коли почнеться так звана "зеленка", окупанти почнуть нарощувати наступ.

У Покровську ще знаходиться частина Сил оборони. Про це сказав начальник штабу Дивізіону артилерійської розвідки окремої артилерійської бригади Нацгвардії Ігор Яременко в етері Київ24

"Ми прекрасно розуміємо, що відходячи з будь-якої позиції, ворог тільки буде нарощувати на даному відтинку свої сили і намагатися якомога більше території фіксувати. Тому Сили оборони тримають оборону. Ситуація доволі складна, тому що ми прекрасно розуміємо, що авіаударами, артилерією і дронами ворог максимально намагається зрівняти із землею все місто, щоб не залишилися жодних спроб і позицій для оборони", - розповів про ситуацію в місті військовий.

Якименко припустив, що з настанням весни, коли почнеться так звана "зеленка", росіяни почнуть нарощувати якраз спроможність висування бронегруп.

Ситуація у Покровську

26 лютого аналітики Інституту з вивчення війни повідомили про, ймовірне захоплення росіянами Покровська. Але, як зазначили аналітики, це не принесло окупантам очікуваного тріумфу, оскільки Покровськ перестав бути "ключем до Донбасу" ще влітку.

Раніше аналітики повідомляли про критичну ситуацію навколо Мирнограда, оскільки окупаційні війська завершують захоплення міста. Зокрема, їм вдалося прорвався до центральних районів та ключових індустріальних об'єктів.

