Іран відмовився вести переговори із США

Залишки іранської влади заявили, що їх країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном.

Влада Ірану не буде вести переговори з представниками США. Таку заяву зробив глава Вищої ради національної безпеки Ірану Алі Лариджані.

У дописі в X він написав, що його країна не має наміру вести переговори з Вашингтоном. "Ми не будемо вести жодних переговорів із США", - заявив він.

Таким чином Лариджані відреагував на повідомлення в ЗМІ про те, що офіційні особи в Тегерані мають намір відновити переговори з переговірниками з Вашингтоном.

Ларіджані був радником ліквідованого верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї, а зараз очолює Вищу раду національної безпеки Ірану.

Ситуація в Ірані

28 лютого США завдали удару по Ірану. Президент Дональд Трамп заявив, що метою операції є знищення ядерного потенціалу та загрози з боку іранського режиму.

В результаті ударів 28 лютого був убитий верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї, а також командувач КСІР. Тимчасово влада в країні перейшла до ради з трьох осіб на чолі з аятоллою Арафі.

Трамп припустив, що активна фаза операції може тривати до 4 тижнів.

Вчора повідомлялося, що США завдали удару по Ірану невідомою модифікацією крилатої ракети Tomahawk з крилом зворотної стріловидності і чорним фюзеляжем. Можливо, мова йде про модернізовану в рамках програми Військово-морського флоту США ракету Maritime Strike Tomahawk.

