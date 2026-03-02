5 місяців просиділи у пастці: The Telegraph розкрив деталі взяття в полон трьох окупантів

Троє окупантів вирішили здатися в полон у Куп'янську після п'яти місяців, проведених у пастці в багатоповерховій будівлі .

На руїнах Куп'янська група українських військових провела спецоперацію і досягла своєї мети - трьох російських солдатів, але не для того, щоб вбити їх.

Як пише видання The Telegraph, замість цього українці були там, щоб врятувати трьох росіян, які вирішили здатися в полон ЗСУ, а не зіткнутися з неминучою смертю, сигналізуючи про своє бажання здатися через український додаток, створений для цієї мети.

Видання зазначило, що за допомогою цього додатка з моменту запуску на початку війни в полон здалися 460 російських солдатів.

"Суть проста: дати російським солдатам шанс стати військовополоненими, а не бути вбитими в одному з сумнозвісних "м'ясних штурмів" російського диктатора Володимира Путіна", - написало видання.

Журналісти повідомили, що російські солдати, які вирішили здатися в полон, встановлюють перший контакт через чат-бот в Telegram. На іншому кінці лінії зв'язку знаходиться представник української команди, який оповіщає підрозділи, що діють в районі.

Після цього українські сили ретельно перевіряють особи окупантів, перш ніж скласти карту часто складної операції з евакуації з-за лінії фронту.

Під час останньої рятувальної операції солдати ЗСУ взяли в полон трьох російських військових, які здалися в Куп'янську після п'яти місяців, проведених у багатоповерховій будівлі в пастці. Окупанти проникли в місто по старому газопроводу, що проходить під річкою Оскол, використовуючи електросамокати на останній ділянці шляху.

"Ротація повинна відбуватися як мінімум кожні два тижні, або так вони нам тільки говорили. Але нас не відкликали, не було ніякої ротації, ніякого постачання... Вони навіть не змогли скинути щось таке просте, як портативний зарядний пристрій, щоб ми хоча б могли підтримувати зв'язок з командуванням. Тому ми вирішили здатися, бо інакше ми б загинули", - розповіли ті, хто здався в полон.

Як працює додаток

Як розповіла виданню Тамара Курушкіна, представник Координаційного штабу з військовополонених, яка керує цим додатком, російські солдати дізнаються про нього з листівок, що поширюються вздовж лінії фронту за допомогою дронів і онлайн-реклами, а також через родичів і близьких.

Видання окремо зазначило, що в одному випадку окупант, який здався в полон, допоміг врятувати двох поранених українських військових.

Ситуація в Куп'янську

Як повідомляв УНІАН, після окупації на початку повномасштабного вторгнення ЗСУ відбили більшу частину міста, але бої в ньому і навколо нього тривають, і багато російських солдатів залишаються відрізаними від командування.

На початку лютого речник Об'єднаних сил ЗСУ Віктор Трегубов зазначив, що в Куп'янську окупанти ще тримають оборону в одному кварталі поблизу центру міста.

За його словами, інші "кишені", в яких були росіяни, зачищені українськими військовослужбовцями.

