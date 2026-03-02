Сенатор Грем назвав країну, яка стане наступною ціллю США

Сенатор пообіцяв, що режим і цієї країни впаде, слідом за іранським.

Наступним завданням для влади США буде зміна ситуації на Кубі. Такий анонс зробив сенатор Ліндсі Грем в етері Fox News.

"Наступна на черзі Куба. Їхній режим впаде. Комуністична диктатура на Кубі впаде. Її дні пораховані. Іранський режим ось-ось розвалиться. Капітан корабля, аятола, мертвий як камінь", - заявив сенатор Грем.

Напруга між Кубою і США

Раніше президент США Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан через Кубу і погрожував ввести тарифи для країн, що постачають нафту кубинському режиму. Трамп стверджував, що кубинська влада "співпрацює з численними ворожими країнами", розміщуючи на своїй території їхні військові та розвідувальні об'єкти.

8 січня уряд Куби вжив додаткових заходів безпеки після викрадення американцями венесуельського диктатора Ніколаса Мадуро. Населення Куби налякане, але є багато тих, хто сподівається на повалення диктатури і в їх країні.

25 лютого кубинські прикордонники відкрили вогонь по американському катеру, який нібито вторгся в їхні територіальні води. Як повідомили в МЗС Куби, швидкісний катер під прапором США наблизився на 1 морську милю на північний схід від каналу Ель-Піно.

