Зеленський заявив про готовність допомогти Європі в захисті повітряного простору

Зеленський заявив, що ситуація на Близькому Сході показала, що забезпечення 100% захисту від ракет та "Шахедів" є непростою задачею.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти країнам Європи в зміцненні протиповітряної оборони Європи, повідомляє в соцмережі Х Mossad Commentary.

Зеленський зазначив, що Україна готова надати допомогу на тлі напруженої ситуації на Близькому Сході.

"Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти Європі захистити свій повітряний простір у зв'язку з ескалацією напруженості на Близькому Сході", - йдеться в повідомленні.

Ймовірно, Моссад - національна розвідувальна служба Ізраїлю, яка займається зовнішньою розвідкою та спеціальними операціями, має на увазі слова президента України з вечірнього звернення до народу в неділю, 1 березня.

Зокрема, Зеленський зазначив, що ситуація на Близькому Сході показала, що забезпечення 100% захисту від ракет та "Шахедів" є непростою задачею.

"Навіть у країнах Затоки, які мають більш якісні системи ППО, ніж поки що надали нам партнери, і більшу кількість мають систем – усе одно збивають не всю балістику. Є й "Шахеди", які не зупинило ППО в регіоні", - зауважив президент України.

Він додав, що всі зараз бачать, що досвід захисту України багато в чому незамінний.

"Ми готові поширювати цей досвід, готові допомогти тим народам, які допомогли нам – Україні – цією зимою та загалом за час цієї війни. Європа має все ж таки забезпечити себе реальною силою, реальною здатністю захищати своє небо, свою землю, своє море від будь-яких типів атак", - додав президент України.

За словами Зеленського, уряд країни уважно стежить за ситуацією в Ірані.

"Детально фіксуємо зараз і кожну зміну ситуації навколо Ірану. Українська розвідка, МЗС – всі задіяні. Ми в координації з партнерами. Важливо, щоб цей шанс на зміни для Ірану був використаний правильно", - сказав він.

Удари по Ірану: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом зі своїми фахівцями залучить експертів з України для надання допомоги партнерам з країн Перської затоки зі збиття іранських дронів. Стармер додав, що Велика Британія дозволила використовувати США військові бази країни для "оборонних" ударів на Близькому Сході. Водночас, прем'єр Британії уточнив, що Лондон не приєднується до ударів, але продовжує оборонні дії в регіоні. За словами Стармера, США будуть використовувати бази для "конкретної та обмеженої оборонної мети".

Також ми писали, що президент США Дональд Трамп поділився, що за їхніми підрахунками, атаки по Ірану можуть тривати найближчі чотири тижні або менше. За словами очільника Білого дому, США вдалося знищити не лише все керівництво Ірану, а навіть більше. Трамп уточнив, що мова йде про 48 осіб. За словами Трампа, США також зазнали втрат в цій військовій операції. Зокрема, він підтвердив загибель трьох американських військовослужбовців. Він не виключив, що жертв може стати більше, оскільки атаки тривають.

