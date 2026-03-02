Долар злетів до максимуму з лютого, - Bloomberg

Зміцненню долара також сприяло погіршення настроїв щодо ризику.

Долар зміцнився проти всіх основних валют. Стрибок цін на нафту змусив інвесторів переглянути очікування щодо зниження ставок Федеральної резервної системи США цього року, пише Bloomberg.

Індекс долара Bloomberg піднімався максимум на 0,7% – до найвищого рівня з початку лютого – на тлі різкого стрибка цін на нафту після ударів США та Ізраїлю по Ірану у вихідні. Через подорожчання нафти інвестори очікують, що Федеральна резервна система (ФРС) США знижуватиме ставки менш активно.

"Ймовірно, це ранній сигнал того, що ринок вважає: якщо зростання цін на нафту збережеться і зрештою трансформується у вищий інфляційний тиск у США, ФРС буде менш схильною до зниження ставок", – зазначив стратег Macquarie Group Гарет Беррі в Сінгапурі.

У понеділок, за винятком золота, долар став одним із небагатьох традиційних активів - "тихих гаваней", що подорожчали: американські держоблігації, єна та швейцарський франк, навпаки, ослабли.

1 березня ціна на нафту марки Brent підскочила на 10% приблизно до 80 доларов за барель на позабіржовому ринку. Аналітики спрогнозували, що ціни можуть піднятися до 100 доларів після того, як удари США та Ізраїлю по Ірану ввергли Близький Схід у нову війну. Видання The Economist пише, що війна в Ірані може спричинити найбільший нафтовий шок за останні роки.

Після атак США та Ізраїлю в Перській затоці почався справжній транспортний хаос. Щонайменше 150 величезних танкерів із нафтою та газом просто зупинилися посеред моря, не наважуючись плисти далі через зону бойових дій.

