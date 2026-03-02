Атака США на Іран може посилити позиції РФ в Україні, - експерт

Атака США та Ізраїлю на Іран навряд чи істотно вплине на здатність Росії вести війну проти України, більше того, може навіть посилити позиції Кремля. Таку думку в інтерв'ю Радіо Свобода висловила аналітик з Берліна, експерт з російсько-іранських зв'язків Ханна Нотте.
За її словами, безперечно, цей конфлікт став ударом по репутації Росії на міжнародній арені.
"Ми стали свідками цілої низки дій проти партнерів і союзників Росії – Асада, Мадуро, Хаменеї – які змушують Росію виглядати досить пасивною. Наростає тиск на російських партнерів. У Росії є побоювання, що Куба може стати наступною цього року. Тоді це буде вже четвертий російський союзник, який опинився під тиском", – зазначила вона.
Водночас відчутних наслідків для глобального становища Росії це не принесло, вважає Нотте
"Я не думаю, що ці події безпосередньо вплинуть на здатність Росії вести війну проти України", - стверджує вона.
Так, вона зазначає, що, якщо американці тепер опиняться втягнутими в затяжну війну на Близькому Сході, це може послабити тиск на Росію в Україні.
Вона додала, що здатність Росії вести війну в Україні на даному етапі не сильно залежить від підтримки Ірану:
"Я думаю, що вони все ще співпрацювали над деякими новими розробками безпілотників... але в цілому можливість випускати велику кількість вдосконалених "Шахедів" - більше не залежить від іранської підтримки, тому я не думаю, що війна Росії проти України буде істотно порушена тим, що відбувається з Іраном".
Нотте також зазначає, що майбутнє російсько-іранського партнерства буде залежати від того, наскільки сильно Іран вийде з цієї війни ослабленим і хто візьме на себе керівництво.
На її думку, якщо збережеться клерикальне правління або якщо до влади прийде Корпус вартових ісламської революції (КВІР), то є хороші шанси на те, що російсько-іранське партнерство збережеться. Але якщо відбудеться зміна режиму і до влади прийдуть сили, які хочуть більш прагматичних відносин із Заходом, то це може вплинути на відносини Росії з Іраном.
Як операція в Ірані вплине на Україну
Експерти відзначають, що після ударів Ізраїлю і США Тегеран більше не зможе передати Москві ракети для війни проти України. Фактично РФ втрачає чергового свого військового партнера і партнера по клубу нафтових трейдерів, які могли диктувати ціни на ринку. І єдиний, хто зараз залишився у Москви зі стабільних друзів - це Північна Корея.
Водночас інші аналітики попереджають, що вже в найближчі тижні Україна може зазнати перших перебоїв з поставками ракет для протиповітряної оборони через ситуацію на Близькому Сході.