Іран в атаках безпілотниками копіює тактику Росії в Україні, - WSJ

Іран атакує ключову інфраструктуру, намагаючись психологічно виснажити населення противника, одночасно завдаючи йому економічних збитків.

Ці вихідні Іран завдав сотні ударів безпілотниками по арабських державах Перської затоки, пошкодивши американські бази і критично важливу інфраструктуру, а також створивши серйозну загрозу для системи протиповітряної оборони Близького Сходу.

І в цих атаках Іран копіює тактику, яку Росія застосовує в Україні - атакуючи ключову інфраструктуру в спробі психологічно виснажити населення противника, одночасно завдаючи йому економічних збитків, пише The Wall Street Journal.

Іранські ударні безпілотники невеликі, їх важко перехоплювати і легко виробляти. І хоча вони не завдають такого ж фізичного збитку, як арсенал з тисяч ракет, проте успішно вражають цивільні аеропорти, морські порти та інші ключові об'єкти. При цьому Іран використовував велику кількість безпілотників або комбіновані удари безпілотників і ракет для придушення протиповітряної оборони країн-мішеней.

"Їхня головна перевага тут у тому, що масове виробництво відносно просте й ефективне, і вони можуть запускати їх як з моря, так і з суші", – каже колишній співробітник ізраїльської військової розвідки Денні Цитринович.

Тактика Ірану

Іран використовував безпілотники для ударів по таких об'єктах, як американська військово-морська база в Бахрейні, аеропорти в Абу-Дабі та Кувейті, висотні будівлі в Дубаї та Бахрейні, а також морські порти. Щонайменше три людини загинули в результаті ударів в ОАЕ і одна в Омані.

Ці атаки викликали глобальний транспортний хаос і сприяли різкому зростанню цін на нафту, демонструючи стратегію Ірану щодо нанесення ударів по вразливих місцях світової економіки. На думку аналітиків, Іран намагається інтернаціоналізувати конфлікт, чинячи тиск на союзників США в Перській затоці і завдаючи економічних збитків Заходу.

Згідно з офіційними заявами урядів, Іран на даний момент випустив 541 безпілотник по ОАЕ, 283 безпілотника по Кувейту, дев'ять безпілотників і 136 безпілотників "Шахед" по Бахрейну, 12 безпілотників по Катару і десятки безпілотників по Йорданії, а також сотні ракет по цих країнах. Ізраїль заявив, що перехопив понад 50 іранських безпілотників, що є більш легким завданням, оскільки він знаходиться далі від Ірану, і безпілотникам потрібно набагато більше часу, щоб дістатися до місця призначення.

"Іран спостерігав, як Росія використовувала ту ж тактику протягом чотирьох років", – сказав Самуель Бендетт, радник відділу стратегії, політики, планів і програм аналітичного центру CNA.

Настав час використовувати досвід України

Тепер країнам Перської затоки настав час навчитися ефективно захищатися від загрози безпілотників. Україна навчилася виявляти російські БПЛА, наприклад, використовуючи дешеві БПЛА, які можуть атакувати російські безпілотники "Шахед" після їх виявлення.

Країни Перської затоки, ймовірно, з часом навчаться більш ефективно захищатися, вважають експерти. Для цього їм необхідно буде обмінюватися розвідувальною інформацією про прибуття "Шахедів" і створювати багаторівневі системи оборони, здатні протистояти безпілотникам, як це зробила Україна, сказав Бендетт.

"Однак неможливо захистити і обороняти кожну будівлю в такому місті, як Дубай, Абу-Дабі або інші", – сказав він.

Іран - останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що його країна разом зі своїми фахівцями залучить експертів з України для надання допомоги партнерам з країн Перської затоки по збиванню іранських дронів.

Також, за даними ЗМІ, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна готова допомогти країнам Європи у зміцненні протиповітряної оборони.

