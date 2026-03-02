США та Ізраїль збиралися завдати удару по Ірану 21 лютого, але змінили плани, - Axios

Однією з ключових причин була погана погода в регіоні.

США та Ізраїль спочатку планували атакувати Іран на тиждень раніше, ніж це було зроблено - 21 лютого, але вирішили відкласти удар з деяких причин, пише Axios, посилаючись на високопоставлених американських та ізраїльських чиновників.

Відзначається, що після того, як другий раунд американо-іранських переговорів 17 лютого завершився без істотного прогресу, американські та ізраїльські військові планувальники готувалися завдати удари в суботу, 21 лютого. Однак цього так і не сталося.

"Американські та ізраїльські офіційні особи заявили, що однією з ключових причин була погана погода в регіоні. Ще один ізраїльський чиновник заявив, що затримка була викликана в основному американською стороною і пов'язана з необхідністю кращої координації з Армією оборони Ізраїлю", - пише Axios.

Перший удар мав бути спрямований на іранського верховного лідера Алі Хаменеї та його синів. Тому протягом тижня між початковою та оновленою датами удару ізраїльські та американські розвідувальні служби все більше нервували, що Хаменеї перебереться зі своєї резиденції в підземний бункер.

США та Ізраїль хотіли "дати зрозуміти, що неминучого удару не очікується, щоб Хаменеї та інші почувалися в безпеці", сказав один із ізраїльських співробітників розвідки.

Простір для дипломатії

При цьому затримка удару також створила простір для ще одного раунду переговорів, запланованого в Женеві на четвер.

Один ізраїльський чиновник сказав, що женевські переговори були покликані потягнути час до нової дати удару – щоб іранці продовжували вірити, що дипломатія, як і раніше, є основним шляхом Трампа.

Однак інший чиновник зазначив, що нова дата удару була встановлена з тактичних і оперативних причин, і переговори були справжніми. Якби Трамп побачив серйозний прогрес у Женеві, він міг би знову відкласти удар.

Два американські чиновники також спростували твердження про те, що женевські переговори були хитрощами.

Вони заявили, що, хоча посланці Трампа Джаред Кушнер і Стів Віткофф були вкрай скептично налаштовані щодо шансів на угоду, вони не просто робили вигляд, щоб обдурити іранців. Вони зазначили, що команда Трампа "дуже чітко" заявила про застосування військової сили, якщо іранці не приймуть угоду.

Остаточна пропозиція США включала вимогу про 10-річний мораторій на збагачення іранського урану, за яким послідувало б символічне створення потужностей зі збагачення. США також запропонували постачати Ірану безкоштовне ядерне паливо для задоволення його цивільних потреб.

У підсумку іранці відхилили пропозицію. Кушнер і Віткофф доповіли про це Трампу, який потім запустив механізм війни.

Удари по Ірану

Як повідомлялося раніше, в результаті ракетної атаки по Ірану загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Також стало відомо, що начальник Генштабу армії Ірану Абдол Рахім Мусаві і міністр оборони Азіз Насірзаде загинули в результаті авіаудару.

Згодом терористичне угруповання "Хезболла" заявило, що запустило "ракети і рій безпілотників" по ізраїльській військовій базі на південь від Хайфи "у помсту" за вбивство Хаменеї.

