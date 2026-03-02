Палає нафтоналивний термінал 'Шесхаріс' в РФ: що відомо про атаку на Новоросійськ

Це вже не перший удар по терміналу.

Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" ймовірно, загорівся в результаті атаки на Новоросійськ. Про це повідомляє OSINT-аналіз ASTRA.

При цьому голова Новоросійська Андрій Кравченко і губернатор Краснодарського краю Веніамін Кондратьєв підтверджують атаку.

"Всю ніч наші військові відбивали масовану атаку українських безпілотників. Найсильніший удар припав на Новоросійськ, там ввели режим надзвичайної ситуації. Глава міста Андрій Кравченко оперативно доповідає про ситуацію", - повідомив у Telegram Кондратьєв. При цьому мовчать про термінал.

ASTRA пише, що жителі Новоросійська повідомляли про велику кількість вибухів в ніч на 2 березня.

Видання проаналізувало кадри очевидців, які зафіксували пожежі в результаті атак в Новоросійську, і вважає, що в ймовірній зоні пожежі розташований нафтоналивний термінал Шесхаріс.

Про те, що пожежа видна саме в районі "Шесхаріса", в місцевих чатах пишуть і жителі.

Нафтоналивний термінал "Шесхаріс" – це великий морський комплекс для прийому, зберігання і відвантаження нафти і нафтопродуктів на танкери. Це один з найбільших і стратегічно важливих нафтових терміналів Росії. Він відіграє ключову роль в роботі Новоросійського морського порту і всієї експортної інфраструктури півдня країни.

Як повідомляв УНІАН, це вже не перший удар по цьому нафтовому терміналу.

Зокрема, в листопаді 2025 року українські дрони атакували порт Новоросійськ в РФ, після удару спалахнула масштабна пожежа на нафтовому терміналі.

Під ударом був "Шесхаріс" - великий експортний нафтовий термінал, який є кінцевою точкою трубопроводів компанії "Транснефть". Це стратегічно важливий вузол для експорту російської нафти і нафтопродуктів через Чорне море.

За даними місцевого оперштабу, в результаті атаки пошкоджені нафтобаза на перевалочному комплексі "Шесхаріс" і берегові споруди.

