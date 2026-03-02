Лідери трьох країн Європи можуть доєднатися до бойових дій, якщо Іран не припинить атаки

Лідери Франції, Німеччини та Великої Британії обурені атаками Ірану на країни Близького Сходу, які не брали участі в військових операціях СЩА та Ізраїлю.

Лідери Німеччини, Франції та Великої Британії пригрозили Ірану долучитися до операції США та Ізраїлю, якщо Тегеран не припинить наносити удари по країнах на Близькому Сході, які не мають відношення до бойових дій. Про це йдеться в спільній заяві трьох країн, яка опублікована на сайті уряду Німеччини.

"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", - йдеться в заяві.

Глави держав Е3 наголосили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти найближчих союзників Європи і загрожують їхнім військовим і цивільному населенню в усьому регіоні.

Тому вони закликали Тегеран негайно припинити атаки, інакше готові приєднатися до бойових дій.

"Ми вживемо необхідних заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні. Це може включати, за необхідності, застосування співмірних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети і безпілотники за джерелом їхнього ураження", - заявили лідери Німеччини, Франції та Британії.

Вони зазначили, що з цього питання домовилися співпрацювати зі США та своїми союзниками в регіоні.

Ситуація на Близькому Сході: останні новини

Раніше УНІАН повідомляв, що прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що США отримали дозвіл використовувати військові бази Британії на Близькому Сході для "оборонних" ударів. Стармер зазначив, що США будуть використовувати бази Великої Британії для "конкретної та обмеженої оборонної мети" – знищення іранських ракет біля джерела їх запуску. За словами прем'єра Британії, Лондон не приєднується до ударів, але продовжує оборонні дії в регіоні. Також Стармер поділився, що Британія залучить українських фахівців до навчання британських військових, які допоможуть партнерам із країн Перської затоки збивати іранські дрони.

Також ми писали, що президент Франції Еммануель Макрон закликав провести термінове засідання Ради Безпеки ООН. Він зазначив, що ескалація конфлікту між США, Ізраїлем та Іраном має "серйозні наслідки" для міжнародного миру та безпеки. Макрон розповів, що вже провів окремі переговори з лідерами Саудівської Аравії, Об'єднаних Арабських Еміратів, Катару, Йорданії та президентом автономного регіону Курдистан. Він додав, що Франція готова залучити необхідні ресурси для захисту своїх найближчих партнерів на їхнє прохання.

