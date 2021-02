Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді 14 лютого урочисто передав збройним силам основний бойовий танк Arjun MK-1a. Нова модель має низку значних поліпшень в порівнянні з попереднім поколінням.

Читайте такожРосійські війська почали випробування нових " Термінаторів"

Про це повідомляє The Indian Express. "Арджун" важливий для країни в тому числі тим, що розроблений і виробляється в Індії. Індійський танковий парк все ще великою мірою складається з іноземної техніки, але з 2004 року перші «Арджуни» почали надходити у війська.

Танк озброєний гарматою калібру 120 мм, спареним з гарматою 7.62 мм кулеметом і зенітним кулеметом калібру 12.7-мм.оснащений цифровою СУВ, стабілізатором прицілу для будь-яких умов освітлення і динамічною бронею. Нова версія танка має 14 істотних доопрацювань в порівнянні з базовою версією, але одне з найважливіших поліпшень – можливість в перспективі вести вогонь ракетами.

Міноборони Індії поки замовило 118 нових машин.

A special day in our journey to become Aatmanirbhar in the defence sector.



Arjun Main Battle Tank (MK-1A) was handed over to the Army. A tank made in Tamil Nadu will protect our borders. This is a glimpse of Bharat’s Ekta Darshan. pic.twitter.com/dlIjTX38ct