Україна замовила 18 систем протиповітряної оборони IRIS-T

Україна замовила 18 сучасних систем протиповітряної оборони IRIS-T у німецької компанії Diehl Defence, аби посилити захист своїх фронтових ліній. Про це повідомив генеральний директор компанії Гельмут Раух, передає Le Monde.

За його словами, Київ має вже девʼять таких пускових установок. Раух додав, що таке замовлення має на меті покращити захист критичної інфраструктури та районів, розташованих поблизу фронту.

Що відомо про системи IRIS-T SLM (середньої дальності) та SLS (короткої дальності)

Ці установки є одними з найсучасніших стаціонарних засобів протиповітряної оборони в Європі. За інформацією Diehl Defence, Україна використовує їх для перехоплення російських крилатих ракет та дронів, серед яких й іранські "Шахеди".

Крім того, німецькі посадовці не один раз називали IRIS-T однією з найефективніших західних систем, яку має Україна. Ракети цієї системи відомі своєю високою маневреністю та здатністю вражати цілі як під час наближення, так і під час переслідування.

Компанія Diehl Defence також хоче збільшити виробництво систем IRIS-T на тлі зростаючого попиту.

"У середньостроковій перспективі виробництво може досягти 16 пускових установок протягом приблизно двох років, а до 2026 року планується випустити до десяти одиниць. Компанія також розробляє нову ракету IRIS-T SLX з дальністю дії 80 кілометрів, серійне виробництво якої очікується з 2029 року", - розповіли у Le Monde.

Раніше міністр оборони Норвегії Торе О. Сандвік заявив, що його країна передала Києву "значну кількість" ракет ППО. За його словами, протиповітряна оборона є пріоритетом для військової підтримки Норвегії Україні.

"Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила ракети протиповітряної оборони до України на критичному етапі, щоб система NASAMS могла й надалі захищати українських громадян від смертельних авіаударів", - зазначив Сандвік.

Водночас генеральний секретар НАТО Марк Рютте зробив заяву про військову допомогу Україні. Він зазначив, що Київ потребує військової підтримки від країн Заходу, у тому числі перехоплювачі для сил ППО.

"Сполучені Штати готові постачати Україні стільки військового обладнання, скільки потрібно, особливо ці перехоплювачі, за які платять європейці та канадці. Ми повинні підтримувати цей потік, забезпечуючи, що він й надалі триває, і щоб ми не втрачали з поля зору цю головну тему, яка стосується боротьби з росіянами. Українці це роблять. Їм потрібна наша підтримка", - наголосив Рютте.

