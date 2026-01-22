'Ось що стоїть на кону': Рютте зробив заяву про військову допомогу Україні

Росія є головним супротивником НАТО, тому треба підтримувати Україну.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте наголошує, що союзники з Європи та Канади повинні активно продовжувати забезпечувати допомогу Україну, в тому числі робити закупівлі в Сполучених Штатах, бо США готові й надалі постачати військову допомогу.

Про це Рютте повідомив під час виступу на Українському сніданку в межах Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

Генеральний секретар Альянсу підкреслив, що головним супротивником НАТО є Росія. Також він закликає не бути наївними щодо Китаю, який нарощує потугу.

Рютте підкреслив, що мужні українські військові захищають Україну від Росії, і тому, треба говорити про те, як допомогти Силам оборони України. За його словами, Україна потребує військової підтримки від країн Заходу, у тому числі перехоплювачі для сил ППО.

У цьому зв’язку, він звернувся до країн-союзників з Європи та Канади з проханням, що треба підтримувати Україну.

"Сполучені Штати готові постачати Україні стільки військового обладнання, скільки потрібно, особливо ці перехоплювачі, за які платять європейці та канадці. Ми повинні підтримувати цей потік, забезпечуючи, що він й надалі триває, і щоб ми не втрачали з поля зору цю головну тему, яка стосується боротьби з росіянами. Українці це роблять. Їм потрібна наша підтримка. Йдеться також про нашу колективну безпеку. Ось що стоїть на кону", - наголосив Рютте.

Як повідомляв УНІАН, Рютте закликає усіх європейських союзників з Альянсу не забувати про необхідність підтримки України, яку Росія щодня атакує дронами і ракетами. Генеральний секретар Альянсу стурбований тим, що Україна може мати недостатню кількість засобів для відбиття постійних російських атак.

Як відомо, країни-члени НАТО відіграють головну роль в межах ініціативи "Список пріоритетних вимог України" (PURL). Ця ініціатива покликана збирати внески на закупівлю зброї для України в американських виробників. Зокрема, від США вже лунали заяви, що очікують збільшення внесків до ініціативи PURL.

