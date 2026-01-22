У Норвегії розповіли, що передали Україні 'значну кількість' ракет ППО: про що йдеться

Йдеться про ракети NASAMS (Norwegian Advanced Surface to Air Missile System) - мобільної зенітно-ракетної системи.

Нещодавно Норвегія поставила "значну кількість" ракет протиповітряної оборони Україні. За повідомленням прес-служби норвезького уряду, міністр оборони Торе О. Сандвік провів свою першу зустріч із новопризначеним міністром оборони України Михайлом Федоровим, на якій заявив, що протиповітряна оборона є пріоритетом для військової підтримки Норвегії Україні.

"У рамках програми "Nansen" було виділено 85 мільярдів норвезьких крон на цивільну та військову підтримку України у 2026 році. Ми й надалі підтримуватимемо Україну у боротьбі, яку вона веде", - заявив прем'єр-міністр.

Також у повідомленні сказано, що система NASAMS довела свою високу ефективність проти російських ракет. І як власник цієї системи, Норвегія нещодавно поставила значну кількість зенітних ракет Україні. Він підкреслив:

"Завдяки співпраці зі Сполученими Штатами та іншими країнами Норвегія швидко поставила ракети протиповітряної оборони до України на критичному етапі, щоб система NASAMS могла й надалі захищати українських громадян від смертельних авіаударів".

У свою чергу, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде зазначив, що "українці майже щоночі піддаються ракетним і безпілотним атакам".

"Наразі значна частина Києва залишилася без опалення, води та електрики через російські атаки. Минулого тижня я зустрічався з президентом Зеленським у Києві, і саме така допомога їм потрібна, щоб захиститися від цих атак", - додав він.

Як Норвегія допомагає Україні у війні з Росією

Нещодавно, як повідомляв УНІАН, міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде, перебуваючи з візитом у Києві, заявив, що Норвегія рішуче підтримує тверді гарантії безпеки, які будуть надані одразу після набуття чинності режимом припинення вогню.

Також він повідомив, що Норвегія негайно виділяє 400 мільйонів доларів на задоволення потреб України в енергетичній сфері, та на бюджетну підтримку.

З цієї суми 200 млн доларів спрямовуються на задоволення невідкладних потреб в енергетиці, у тому числі - на закупівлю газу, а також на задоволення інших невідкладних питань енергозбереження. Ця допомога має посприяти тому, аби "опалення та електроенергія були ввімкнені якомога довше".

В свою чергу міністр закордонних справ України Сибіга відзначив, що у грудні норвезький парламент затвердив 8,3 млрд доларів для підтримки України на 2026 рік, зберігши минулорічний рівень допомоги. А за останні два роки Норвегія надала допомогу Україні на 17 млрд доларів.

