Розвідка розкрила дані про нову ракету, якою Росія почала атакувати Україну

Нова крилата ракета РФ "Іздєліє-30", якою ворог завдає ударів по Україні, важить 800 кг та має дальність польоту 1 500 км. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зокрема, розвідники оприлюднили інтерактивну 3D-модель, основні складові та компоненти нової крилатої ракети противника "Іздєліє-30", а також дані про 20 підприємств, що задіяні у кооперації з виробництва.

Як зазначається, перші випадки застосування цього засобу повітряного нападу проти України були зафіксовані наприкінці минулого року. Розмах крил нової ракети - близько 3 метрів, маса бойової частини - 800 кг, дальність застосування - щонайменше 1 500 км.

За маркуванням і конструктивними ознаками виріб ідентифіковано як розробку дослідно-конструкторського бюро "Звєзда", що входить до складу корпорації "Тактичне ракетне озброєння". Окремі технічні рішення уніфіковані з іншими виробами цього розробника та корпорації загалом. Зокрема, встановлений піроклапан пневматичної системи є ідентичним до елементів ракети Х-35У, а авіаційний катапультний пристрій подібний до систем АКУ-5М, що застосовуються для ракет типу Х-101, Х-55, Х-555. У ГУР додали:

"Супутникова навігаційна система, чи не вперше для крилатих ракет противника, представлена поєднанням виробів двох різних російських компаній - завадозахищеного приймача супутникового сигналу з цифровою антенною решіткою "Комєта-м12" виробництва "Вніір-прогрес" та приймально-обчислювального блоку виробництва "КБ НАВІС", створеного на базі приймача NAVIS NR9".

За даними ГУР, для їх інтеграції використовується блок спряження виробництва АТ АНПП "ТЕМП-АВІА", який відомий виготовленням польотних контролерів для керованих авіабомб.

Йдеться, що усі три складові навігаційної системи містять компоненти іноземних виробників - США, Швейцарії, КНР та Нідерландів.

Водночас окремий електронний блок управління бойовою частиною БУБС-30 виконаний на російській елементній базі. Його ключовий компонент - 32-розрядний мікроконтролер архітектури ARM 1986ВЕ1АТ виробництва російської компанії "ПКК Міландр".

