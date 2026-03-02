У 'ПриватБанку' подешевшали долар і євро: курс валют на 2 березня

Курс долара на карткові розрахунки у банку становить 43,48 грн, а євро – 51,28 грн.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" у понеділок, 2 березня, подешевшав на 5 копійок і становить 43,30 гривні за долар. Курс євро в банку сьогодні знизився також на 5 копійок і становить 51,30 гривні за євро.

Продати американську валюту в банку можна за курсом 42,70 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

Курс долара на карткові розрахунки в "ПриватБанку" у понеділок не змінився і складає 43,48 гривні. Курс євро при оплаті карткою сьогодні також залишився незмінним – 51,28 гривні.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Нацбанк України встановив на 2 березня офіційний курс долара до гривні на рівні 43,10 гривні за долар, таким чином українська валюта зміцнилася на 11 копійок, порівняно з попереднім показником.

Щодо євро гривня також посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на понеділок встановлено на рівні 50,87 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 15 копійок.

Курс долара до гривні в банках України сьогодні знизився на 6 копійок і становить 43,41 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 42,95 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подешевшав на 2 копійки і складає 51,38 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,70 гривні за євро.

Вас також можуть зацікавити новини: