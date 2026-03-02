'Безсоромна і бандитська поведінка': у КНДР відреагували на удари США по Ірану

У заяві не згадується про смерть Алі Хаменеї.

Північна Корея засудила операцію США та Ізраїлю в Ірані, назвавши цю атаку "безсоромним" і незаконним актом агресії. Про це пише The Chosun Daily з посиланням на заяву представника Міністерства закордонних справ КНДР.

"Військовий напад Ізраїлю на Іран, розпочатий за активної підтримки та заступництва США, і військові дії США, які до нього приєдналися, є незаконним актом агресії та найогиднішою формою порушення суверенітету... Ми найрішучішим чином засуджуємо безсоромну, бандитську поведінку США та Ізраїлю, які без вагань використовують військову силу для досягнення своїх егоїстичних, гегемоністських амбіцій", – йдеться в заяві.

У заяві Північної Кореї представник МЗС заявив, що дії США демонструють їхню роль у руйнуванні глобального миру і стабільності, і попередив, що безконтрольна "жорстка і довільна практика" може мати політичні, економічні та геополітичні наслідки за межами Близького Сходу.

Водночас північнокорейські ЗМІ не повідомили про відповідні атаки Ірану на американські військові бази та інші об'єкти на Близькому Сході. Вони також не згадували про смерть верховного лідера Ірану аятоли Алі Хаменеї. Як пише NK News, аналогічним чином КНДР проігнорувала захоплення колишнього лідера Венесуели Ніколаса Мадуро в січні.

Операція США в Ірані - реакція РФ і Китаю

Лідер РФ Володимир Путін назвав ліквідацію Верховного лідера Ірану Алі Хаменеї "цинічним вбивством з порушенням всіх норм людської моралі та міжнародного права".

Китай також засудив напад і вбивство верховного лідера Ірану Алі Хаменеї. Як зазначили в пресслужбі МЗС країни, це є грубим порушенням суверенітету і безпеки Ірану, що "суперечить цілям і принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй і основним нормам міжнародних відносин".

