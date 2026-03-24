Кім Чен Ин назвав головного ворога КНДР та пригрозив 'жорсткою відповіддю'

Північнокорейський лідер заявив про намір і надалі розвивати "оборонне ядерне стримування".

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин офіційно назвав Південну Корею "найбільш ворожою державою" та пригрозив жорсткою відповіддю у разі провокацій, пише Yonhap. Йдеться, що про це повідомили державні ЗМІ КНДР за підсумками засідання Верховних народних зборів.

За словами Кім Чен Ина, Сеул "офіційно визначений як найбільш ворожа держава". Він також заявив, що Південна Корея "заплатить ціну" за будь-які провокації, якщо піде на загострення відносин із Пхеньяном.

Водночас, за даними Центрального телеграфного агентства Кореї (KCNA), у КНДР обговорювали можливість внесення змін до конституції. Однак наразі невідомо, чи передбачають ці зміни офіційне закріплення статусу Південної Кореї як "ворожої держави".

Відео дня

Кім Чен Ин наголосив, що статус Північної Кореї як ядерної держави "ніколи не зміниться". Він також пообіцяв і надалі протидіяти "ворожим силам", які виступають проти Пхеньяна.

Окрім того, північнокорейський лідер звинуватив США у "тероризмі та вторгненнях" у різних частинах світу. Ймовірно, йшлося про триваючий конфлікт із Іраном, хоча прямо президента США Дональда Трампа він не згадував. Державні медіа цитують Кіма:

"Гідність, інтереси та остаточна перемога держави можуть бути гарантовані лише найпотужнішою силою".

За його словами, вибір між конфронтацією та мирним співіснуванням залишається за опонентами, але Північна Корея готова відповісти на будь-який сценарій.

Кім Чен Ин також заявив про намір і надалі розвивати "оборонне ядерне стримування" та підтримувати сили у стані "швидкої й точної" готовності для реагування на стратегічні загрози національній і регіональній безпеці.

"Вибори" у КНДР

Нагадаємо, на парламентських виборах 2026 року в Північній Кореї правляча Трудова партія та її союзники здобули майже повну підтримку виборців. Кім Чен Ин отримав 99,93% голосів, явка виборців, за даними державних ЗМІ, сягнула 99,99%. Тільки 0,07% проголосували "проти" кандидатів. На думку експертів, це є символічним і відображає контрольовану природу голосування у країні. Понад 70% депутатів Верховних народних зборів це нові обличчя, що дозволяє північнокорейському лідеру зміцнити лояльне коло та ліквідувати старі центри влади.

Вас також можуть зацікавити новини: