Кім Чен Ин показав новий танк зі 'стовідсотковим' захистом від дронів (фото)

Він проїхав на танку разом з дочкою.

Північна Корея представила нові бойові танки, які, за твердженням влади, здатні блокувати ракетні та безпілотні атаки зі "стовідсотковою ефективністю". Про це пише Bloomberg з посиланням на Корейське центральне інформаційне агентство (KCNA).

За даними ЗМІ, Кім Чен Ин разом зі своєю дочкою Чжу Е керував навчаннями за участю нових танків, що імітували удар, рейд і захоплення ворожих оборонних ліній.

"Танк перехопив 100% протитанкових ракет і безпілотників, які атакували його з різних позицій і напрямків", – йдеться в повідомленні ЗМІ, при цьому зазначається, що це довело ефективність "системи активного захисту" танків.

За словами Кіма, розробка нового танка зайняла сім років, при цьому основна увага приділялася підвищенню його захисту. Він слугуватиме основним бойовим танком країни і допоможе модернізувати операції північнокорейських сил, додав він.

На фотографіях з навчань, опублікованих державними ЗМІ, північнокорейський лідер проїхав на одному з танків разом зі своєю дочкою. Раніше вже показували, як вона стріляла зі зброї під час навчань разом з батьком. Південнокорейські розвідувальні служби вважають, що дівчину можуть призначити наступним лідером Північної Кореї.

"Кім Чжу Е виходить за межі ролі простого спостерігача і тепер створює образ як воїна, так і командира", – сказав Лім Іль-чхоль, професор Інституту далекосхідних досліджень Університету Кьоннам.

Раніше Bloomberg писав, що Північна Корея передала Росії для війни проти України озброєння та військовий контингент, сукупна вартість яких може сягати 14 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми Пхеньян отримує не в грошовому еквіваленті, а у формі секретних військових розробок.

Також нагадаємо, що у 2026 році в КНДР відбулися парламентські вибори. Правляча Трудова партія та її союзники отримали майже повну підтримку виборців. Кім Чен Ин набрав 99,93% голосів, а явка виборців нібито сягнула 99,99%.

Вас також можуть зацікавити новини: