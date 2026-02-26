Кім Чен Ин заявив, що готовий покращити відносини із США, але є одна умова

Лідер КНДР заявив, що має плани щороку посилювати національні ядерні сили країни.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив, що покращення відносин із США можливе, якщо Вашингтон визнає його країну ядерною державою. Також він опублікував плани щодо посилення свого арсеналу та створення нових ядерних боєголовок, пише Bloomberg.

Під час виступу на зʼїзді правлячої партії КНДР, Кім виклав своє бачення подальшого розвитку озброєнь, пообіцявши створити потужніші міжконтинентальні балістичні ракети, а також закликав США відмовитися від своєї давньої вимоги про денуклеаризацію його країни.

"Ми маємо плани щороку посилювати національні ядерні сили і докладати всіх зусиль для збільшення кількості ядерної зброї. Якщо США відмовляться від своєї ворожої політики, у нас не буде причин не прагнути до поліпшення відносин. Майбутнє відносин між Північною Кореєю і США повністю залежить від позиції США", - наголосив Кім.

Також державні ЗМІ опублікували фотографії, на яких Кім з посмішкою на обличчі разом зі своїми дружиною та донькою бере участь у військовому параді.

Водночас професор Університету Ева в Сеулі Лейф-Ерік Іслі додав, що попри те, що Кім залишив відкритими двері для взаємодії з Трампом, "послання військового параду полягало в тому, що зброя Пхеньяна і готовність її застосувати означають, що те, що було зроблено з Венесуелою та Іраном, не можна зробити з Північною Кореєю".

"Кім скликає цьогорічну партійну зустріч на тлі ситуації, яка кардинально відрізняється від тієї, що була п'ять років тому, оскільки він став ключовим союзником російського президента Володимира Путіна, підтримавши його війну проти України. У вересні Кім стояв пліч-о-пліч з Путіним і Сі на військовому параді в Пекіні, змінивши свій імідж з ізольованого ізгоя на глобального гравця", - нагадали у Bloomberg.

Політика КНДР - останні новини

Раніше Newsweek писало, що 13-річна дівчинка контролюватиме ядерну зброю КНДР. Зокрема Кім Чен Ин доручив своїй доньці-підлітку керівну посаду в Ракетному управлінні своєї країни, яке контролює ядерні сили Пхеньяна.

"Цей крок мав на меті підготувати її до командування Корейською народною армією, і, як повідомляється, її вже інструктують генерали, а в деяких випадках навіть віддають накази, а не Чан Чан Ха, який офіційно обіймає посаду директора Ракетного управління з кінця 2023 року", - розповіли журналісти.

Водночас президент України Володимир Зеленський повідомив, скільки військових з КНДР досі перебувають на території РФ.

"10 тисяч північнокорейських солдатів зараз перебувають на території Росії. Надзвичайно небезпечно, що вони здобувають знання про сучасну гібридну війну", - розповів глава держави.

