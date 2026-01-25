Український МіГ-29 знищив будівлю з ворожими операторами БпЛА (відео)

Винищувач був оснащений парою високоточних французьких авіабомб AASM Hammer.

Українська авіація ударом високоточних авіабомб знищила будівлю з російськими операторами FPV-дронів на північному напрямку.

Відео бойової роботи опублікували в Telegram-каналі "Соняшник", який пов’язаний з українською авіацією.

"Авіація повітряних сил ЗСУ завдала влучного удару по місцю розташування ворожих операторів БпЛА на північному напрямку", - йдеться у дописі.

Український портал "Мілітарний" зазначає, що для удару використали винищувач МиГ-29, оснащений парою високоточних французьких авіабомб AASM Hammer.

Зазначається, що український розвідувальний безпілотник виявив будівлю, у якій розміщувалися російські оператори безпілотників. Дрону вдалося зафільмувати, як із будинку виходив росіянин, який здійснив пуск FPV-дрона з подвір’я.

Після цього українські оборонці запросили допомогу авіації, аби знищити ворожу позицію, оскільки російські оператори FPV-дронів є однією з пріоритетних цілей на фронті.

Удари по російських об'єктах

Як повідомляв УНІАН, цього тижня Сили оборони завдали результативного удару по нафтобазі "Пензанефтепродукт" в Пензенській області. Нафтобаза задіяна у забезпеченні російської окупаційної армії.

Також було ураження радіолокаційної станції "Подлет" на тимчасово окупованій території Автономної республіки Крим, в районі н.п. Фрунзе.

Крім того, на територіях ТОТ Донецької області та Бєлгородської області РФ, уражені зосередження живої сили противника.

