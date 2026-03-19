Радари з’явилися у стратегічно важливих регіонах для спостереження за повітряним простором.

Польська служба управління повітряним рухом у четвер запустила два нові радари, спрямовані на покращення радіолокаційних даних та операційної безпеки, пише Reuters.

За даними Польського агентства аеронавігаційних служб (PANSA), нові радари розташовані поблизу Катовіце (PSR/MSSR Mode S Eldis) та Пултуська (MSSR Mode S). Запуск відбувається в рамках інвестиційного плану вартістю 1,4 мільярда злотих, розрахованого на період з 2024 по 2029 рік.

Радари призначені для забезпечення безперервного нагляду за повітряним простором. Технологія, що використовується в нових радарах, забезпечить точніший зв'язок між літаками та диспетчерською службою повітряного руху, сказав речник PANSA, додавши, що вся радіолокаційна інформація також передавалася військовим.

"PANSA відповідає за управління повітряним рухом цивільної авіації, але ми також розвиваємо цивільно-військову співпрацю, тобто створюючи інструменти, що дозволяють гнучко керувати повітряним простором у разі необхідності проведення військових операцій у його складі", - йдеться у повідомленні.

Моніторинг повітряного простору Польщі

Додамо, що Польща разом із союзниками по НАТО регулярно піднімає в повітря винищувачі для патрулювання свого повітряного простору у відповідь на російські повітряні атаки над Україною. Тому країна нарощує свої можливості моніторингу повітряного простору.

Польща повідомляла про низку порушень повітряного простору за останні роки. Зокрема про вторгнення близько 20 російських безпілотників у вересні та шквал повітряних куль з Білорусі, які, вірогідно, були призначені для дослідження систем повітряного виявлення НАТО.

Захист від дронів

Нагадаємо, що Польща планує створити сучасну систему захисту від дронів. Систему, що отримала назву San, розробляє польсько-норвезький консорціум, а її вартість оцінюється приблизно в 3,5 млрд євро.

Вас також можуть зацікавити новини: