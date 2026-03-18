Росія завдала удару 'Шахедами' по енергетичному об'єкту поблизу кордону з Польщею

Місто Нововолинськ розташоване за 15 кілометрів від кордону з Польщею та Люблінським воєводством.

Російські безпілотники типу "Шахед" вразили енергетичний об'єкт у місті Нововолинськ, розташованому прямо на кордоні з Польщею, внаслідок чого там частково відключилися світло та водопостачання.

За даними Повітряних сил ЗСУ, дрони пролетіли через північ Київської та Житомирської областей, загрожували Рівненській області, а потім могли атакувати Ковель і Нововолинськ на Волині.

Мер Нововолинська Борис Карпус повідомив, що сталося влучання в енергооб'єкт поблизу міста.

"Друзі, за попередніми даними, сталося влучання в енергетичний об'єкт поблизу Нововолинська. У частині населеного пункту відключилося електропостачання. Також спостерігаються перебої з водопостачанням", - заявив він.

Пізніше мер додав, що пошкодження енергооб'єкта дуже серйозні і там триває пожежа.

Як уточнив голова Волинської ОВА Роман Романюк, в результаті атаки поблизу Нововолинська постраждав об'єкт критичної інфраструктури.

"Волинь знову зазнала атаки БПЛА типу "Шахед". В результаті цього сталося відключення електроенергії в одному з районів області. На даний момент без електропостачання залишилися понад 30 тисяч абонентів. Усі відповідні служби працюють на місці над ліквідацією наслідків", - підсумував він.

Удари РФ по Україні

18 березня Росія завдала удару по Холодногірському району - "приліт" стався на околиці міста. В результаті атаки загинув чоловік, ще двоє людей постраждали. У приватних будинках, що прилягають до місця прильоту, вибито скло.

