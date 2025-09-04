Про початок розробки ракети NIGHTFALL стало відомо наприкінці серпня.

Велика Британія може передати Україні тактичні балістичні ракети NIGHTFALL після завершення їхньої розробки. Про це заявив міністр оборони країни Джон Хілі під час брифінгу, цитує кореспондент "Мілітарного".

"Понад три з половиною роки ми у Великій Британії були серед перших, хто підтримав Україну і надав їй необхідну допомогу. Ми завжди намагатимемося реагувати на те, що, на думку України, їй найбільше потрібно. Але коли ми це робимо, ми не розголошуємо деталі технологій, які надаємо", - зазначив він.

У "Мілітарному" додали, що про початок розробки ракети NIGHTFALL стало відомо наприкінці серпня. Тоді повідомлялось, що вона матиме дальність понад 600 км та буде нести близько 300 кг вибухівки, тому загальна вага боєголовки, швидше за все, сягатиме 400-500 кг.

"Ракета рухатиметься по квазібалістичній траєкторії, маневруючи на кінцевій стадії польоту. Це забезпечить високу точність ураження з круговим відхиленням не більше 5 метрів. Навігаційна система повинна стабільно працювати в "складному електромагнітному середовищі", навіть за відсутності супутникового сигналу або його заміни засобами радіоелектронної боротьби", - додали у публікації.

Зазначається, що пускова установка має вміщувати щонайменше дві ракети та забезпечувати "безпечний запуск в умовах високої тактичної загрози" всього боєкомплекту впродовж 15 хвилин після зупинки в стрілецькій позиції. Крім того, після запуску екіпаж повинен мати можливість покинути місце запуску впродовж 5 хвилин.

Очікується, що вартість однієї ракети становитиме не більше 675 тисяч доларів, не враховуючи ціну боєголовки, пускової установки та витрат на розробку.

"У разі укладення контракту виробничий об'єкт повинен бути здатний виробляти щонайменше 10 ракет на місяць з можливістю подальшого збільшення обсягів виробництва. Міністерство оборони Великої Британії планує знайти технічні рішення та підготувати щонайменше п'ять повністю функціональних прототипів для випробувань протягом 9-12 місяців", - підсумували у "Мілітарному".

Як писав УНІАН, Британія продовжить навчання для українських військових до кінця 2026 року. Йдеться про програму Interflex з бойової підготовки та навчання лідерських навичок.

"Ми продовжимо посилювати нашу підтримку разом із союзниками, щоб Україна могла захищатися сьогодні і стримувати завтра. З огляду на триваючі російські атаки, ми повинні поставити Збройні сили України в найсильніше можливе становище. І оскільки боротьба за мир триває, ми повинні зробити українців найсильнішим можливим стримуючим фактором для забезпечення майбутнього миру", - наголосив міністр оборони Британії Джон Гілі.

Водночас видання The Guardian писало, що Британія готова відправити свої війська в Україну, але є нюанс, який полягає у тому, що країна розміщувати їх поблизу лінії фронту не буде.

За словами британських чиновників, цей крок розглядається як логістична та навчальна підтримка, а не як відправка військ на передову.

