Після хвилі обурення Німеччина перенаправляє військові мільярди на технології, - FT

Міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що Німеччина буде вкладати все більше коштів в інновації.

Високопоставлені чиновники з міністерства оборони Німеччини пообіцяли спрямувати більше коштів на інновації та стартапи на тлі зростаючої критики щодо витрачання величезного військового бюджету країни. Про це пише Financial Times.

Відзначається, що після багатьох років невиконання цільових показників НАТО щодо витрат, Берлін виділив сотні мільярдів євро на переозброєння після повномасштабного вторгнення Володимира Путіна в Україну в 2022 році.

Однак більша частина коштів була витрачена на дорогі "товари", включаючи 35 американських винищувачів F-35, винищувачі Eurofighter Typhoon, вертольоти Chinook, а також нові військові кораблі і підводні човни. Також готуються замовлення на тисячі танків і бронетехніки.

"Ці рішення викликали занепокоєння у деяких аналітиків і нових учасників ринку з приводу того, що Німеччина вкладає занадто багато коштів у звичайне озброєння, таке як танки - в основному в інтересах усталених виробників зброї - замість безпілотних літальних апаратів, що працюють на основі штучного інтелекту", - йдеться в статті.

Визнаючи наявність дискусії, міністр оборони Борис Пісторіус заявив, що найбільша країна ЄС буде "вкладати все більше коштів в інновації, більше інвестицій в нові технології, більше співпраці зі стартапами і більше співпраці між стартапами і Бундесвером". Він сказав:

"Якби хтось сказав нам п'ять років тому, що безпілотники відіграватимуть таку важливу і вирішальну роль, ніхто б не повірив і не зміг би собі цього уявити".

Що кажуть експерти

Глава німецької армії Крістіан Фройдінг заявив, що солдатам як і раніше необхідні "традиційні системи, такі як бойові танки, гаубиці". Але він додав, що військові також повинні "підтримувати наш новаторський дух" і мислити "немислимо".

Флоріан Зайбель, співзасновник німецької компанії з виробництва безпілотних літальних апаратів для спостереження Quantum Systems, особливо виділив компанію Rheinmetall, попередивши, що Берлін не виділяє достатньо коштів на автономні системи та штучний інтелект.

"Витрачати 500 млрд євро тільки з Німеччини, з яких 495 млрд євро підуть Rheinmetall і подібним компаніям, - це не те, що потрібно... грошей достатньо, але ми витрачаємо їх не на те. Ми збираємося витратити сотні мільярдів на обладнання, яке буде припадати пилом на звалищах, і моїм дітям та онукам все одно доведеться працювати, щоб погасити борги перед банками", - сказав він.

Відзначається, що хоча Quantum - один з декількох стартапів, які отримали контракти на поставку безпілотників від Бундесверу за останні місяці, ці суми становлять лише невелику частину загальних витрат країни, чий загальний оборонний бюджет цього року становить 118 мільярдів євро.

Моріц Шуларік, глава Кільського інституту світової економіки, оцінює, що "95 або 98 відсотків" німецьких оборонних витрат з 2022 року були спрямовані на "традиційні закупівлі застарілих систем".

Він попередив, що нинішній підхід не готує Європу до протистояння російській агресії, а також втрачає більш широкі економічні вигоди від підтримки гнучких та інноваційних молодих компаній.

"Нам необхідно зарезервувати набагато більшу частку для закупівель інновацій, розуміючи, що деякі з цих проектів не спрацюють. Ви визначаєте проблему і дозволяєте приватному сектору самому знайти спосіб її вирішення, замість того щоб затягувати бюрократичні процеси, які нав'язують рішення проблеми зверху донизу і визначають, як її слід вирішувати", - додав Шуларик.

Підготовка Європи до війни з РФ

Нещодавно вищі військові керівники Великої Британії та Німеччини звернулися з безпрецедентним спільним закликом до громадськості прийняти "моральні" аргументи на користь переозброєння і підготуватися до загрози війни з Росією.

