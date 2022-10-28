Дефіцит озброєння у Німеччині спостерігався і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Німеччина не поспішає робити кроки щодо нарощування оборонних закупівель та заміщення зброї та боєприпасів, переданих Україні, незважаючи на обіцянки канцлера Олафа Шольца виділити 100 мільярдів євро на модернізацію Бундесверу.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на власні джерела.

За словами джерела видання, яке повʼязане з процедурами оборонних закупівель Німеччини, "руху майже немає", і було розміщено дуже мало замовлень.

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Водночас керівники оборонних підприємств не під запис назвали дії німецького уряду щодо поповнення запасів Бундесверу "млявими" через повільні процедури та відсутність рішень на найвищому рівні.

"Ми очікували б побачити набагато більше замовлень до цього часу", – розповів журналістам на умовах анонімності один із керівників оборонної промисловості Німеччини.

"В Україні йде війна, але процедури тут все ще працюють у режимі мирного часу, тоді як інфляція з'їдає гроші", – заявило виданню інше джерело.

Зазначається, що прогресу немає в питаннях заміни 14 самохідних гаубиць і 13,5 тисяч артилерійських боєприпасів, які Німеччина поставила Україні зі складів Бундесверу. Серед причин такого "гальмування" виділяють відмову міністра фінансів Німеччини Крістіана Лінднера схвалити витрати.

Дефіцит озброєння у Німеччині спостерігався і до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Є потреба в системах протиповітряної оборони малої та середньої дальності, зокрема IRIS-T SLM, яких ще немає на озброєнні Бундесверу.

Як пише видання, війна Росії проти України стала поворотним моментом оборонної політики Німеччини. Після російського вторгнення країна створила спеціальний фонд у розмірі 100 мільярдів євро для модернізації своїх збройних сил. Проте ці кошти використовуються дуже повільно.

Військова допомога Україні: роль Німеччини

26 жовтня 2022 року стало відомо, що Німеччина передала Україні новий пакет допомоги. До нього увійшли РСЗВ MARS II, САУ Panzerhaubitze 2000 та боєприпаси. Саме цю допомогу анонсував під час свого візиту до Києва президент Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр.

Крім того, Німеччина стане одним з центрів навчання військових Збройних сил України в рамках тренувальної місії ЄС. До весни 2023 року Німеччина навчить до 5000 українських військовослужбовців.

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