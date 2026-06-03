Україна могла придбати Patriot у США, але була одна проблема, - Зеленський

Наразі стоїть задача знайти гроші на ці системи.

У 2025 році в України зʼявилася можливість домовитися з американськими виробниками щодо купівлі систем Patriot та боєприпасів до них. Однак через чергу Україна змогла б отримати їх лише у 2030 році. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає кореспондент УНІАН.

"Це не влаштовувало нашу команду. Ми проговорювали, що ми можемо знайти, які альтернативи можуть бути. Це домовленість з тими чи іншими країнами про зміну черги. Коли та чи інша держава могла би нам дати цю чергу, і ми могли б отримати системи раніше", – сказав Зеленський.

Втім, за його словами, аби організувати цей процес, Україні було необхідно проплатити власну чергу на Patriot. Однак грошей на той момент для цього не було.

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"Ми розраховували тільки на партнерські гроші, а їх до цього моменту не було, на цей пакет окремий. Або ми розраховуємо на кредитні, на європейські гроші від заморожених активів. А вони ще не прийшли. Ми повинні що завгодно зробити, але проплати цей контракт. Інакше ці системи і ракети прийдуть у 2030 році. Я знаю, це складно. Але МЗС, РНБО, Міноборони – це зобов'язання цих структур. І якщо не заходять ті чи інші такі великі об'єми грошей від партнерів, ми повинні знайти ці гроші. Неважливо де", – додав Зеленський.

Шість країн внесуть додаткові гроші у програму PURL

Раніше президент України Володимир Зеленський повідомляв, що 6 країн зголосилися виділити додаткові гроші в систему PURL для купівлі ракет до ППО для України. Президент також наголосив, що саме балістика стала останнім аргументом Росії у війні проти України.

Зеленський зауважив, що нестача ракет PAC-3 для Patriot не є новиною для України. За словами президента, Україна отримувала певну кількість цих ракет в США, однак в якийсь момент ця кількість була зменшена.

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