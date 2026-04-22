Японія зняла заборону на експорт летальної зброї: чи отримає щось Україна

Японська влада ухвалила історичне рішення - скасувала багаторічні обмеження на експорт летальної зброї. Відтепер країна зможе продавати кораблі, танки, ракети та боєприпаси.

Як пише Japan Times, прем’єр-міністерка Японії Санае Такаїчі схвалила зміни, які передбачають класифікацію зброї за двома категоріями. До "зброї", або летальних систем, будуть відноситися військові кораблі, танки та ракети, а до категорії нелетальних - радари та захисне спорядження.

За даними Reuters, на такий крок японська вдала пішла, щоб покращити відносини з країнами Азії та протистояти впливу Китаю в регіоні на тлі непередбачуваності з боку свого головного союзника - США.

Відео дня

"Жодна країна тепер не може захистити власний мир і безпеку, і країни-партнери, які підтримують одна одну оборонним обладнанням, необхідні", – прокоментувала рішення Такаїчі.

Рішення про те, в яким країнам продавати летальне озброєння, ухвалюватиме Рада нацбезпеки, до якої входить прем’єр-міністерка та інші посадовці.

Але вже зараз відомо, що Японія експортуватиме власне озброєння лише тим країнам, які мають угоди про передання обладнання Токіо. Нині таких держав 17, але уряд працює над новими домовленостями.

Також у нових правилах експорту є ще одне обмеження: Японія не зможе постачати зброю країнам, які перебувають у стані війни, але уряд може зробити виняток, якщо цього потребуватиме національна безпека.

Японські посадовці та іноземні представники повідомили Reuters, що низка країн, зокрема Польща та Філіппіни, уже розглядають можливість закупівель японського озброєння.

Як написало видання The New York Times, таке рішення "є останнім кроком відходу від пацифістської політики, запровадженої після Другої світової війни". Таким чином Японія сподівається, що пом'якшення правил експорту допоможе показати Китаю, Північній Кореї та Росії, що демократичні країни навколо Тихого океану будують глобальний ланцюг поставок зброї.

Видання зазначило, що хоча експерти стверджували, що рішення Японії не допоможе поповнити нинішній дефіцит зброї, воно може допомогти поповнити світові запаси в довгостроковій перспективі.

