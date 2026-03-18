Є кроки щодо цього: Зеленський розповів про створення альтернативи Patriot у Європі

Створення системи, здатної збивати балістику, як це робить Patriot – важливе не лише для України, а й для всієї Європи. Таку думку висловив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з президентом Уряду Іспанії Педро Санчесом.

"Я думаю, це дуже важливо не лише для нас, а для всієї Європи – ми маємо знайти альтернативу Patriot – антибалістичної системи. Ми маємо знайти, побудувати її. І я знаю, що є деякі невеликі кроки щодо цього. І я сподіваюся, що вони будуть успішні", – сказав Зеленський.

Також, відповідаючи на питання журналістів, Зеленський звернув увагу на важливість українського досвіду у боротьбі з безпілотниками на Близькому Сході. Він зокрема зазначив, що ці країни звернулися до України по допомогу.

"Тому що Patriot недостатньо. Щоб допомогти їм захистити цивільних, це про дрони-перехоплювачі, які дешеві, але їх треба багато. Але недостатньо мати тисячі чи сотні тисяч цих дронів. Без софту, без наших інженерів, без технологічних команд. Тому це не питання про експорт. Ти не можеш просто експортувати дрони. Країни Близького Сходу мають найкраще, що є у світі. У них є Patriot, THAAD. Але цього недостатньо для захисту дітей", – пояснив Зеленський.

Допомога Україні та власні розробки ППО

Нагадаємо, раніше Велика Британія зобовʼязалася щорічно надавати на оборону України від 3 млрд фунтів до 2031 року. Зокрема Лондон планує підтримувати ППО України й виділяти фінанси на закупівлю зброї у Сполучених штатах в межах ініціативи PURL.

Тим часом співзасновник та головний конструктор оборонної компанії Fire Point Денис Штілерман заявив, що Україна може почати збивати російські ракети власними розробками вже у 2027 році. За його словами, йдеться про клон С-400, який водночас є легшим та композитним.

