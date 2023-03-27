У Міноборони США стурбовані успіхами свого зовнішньополітичного "суперника" Китаю у сфері розробки зброї.

Пентагон стурбований залежністю від кількох великих компаній-розробників технологій для американської армії, що виникла в рамках консолідація оборонної промисловості США.

Там вважають, що співпрацю щодо розробки продуктів для військової галузі потрібно розширити й на тлі цього планують залучати стартапи з Кремнієвої долини для фінансування та впровадження нових інновацій, пише The Wall Street Journal.

Видання зазначає, що певне занепокоєння у Міноборони США викликає прогрес військової технологічної галузі з боку Китаю за кількома ключовими галузями, починаючи з розробки компактних БПЛА й закінчуючи створенням нових гіперзвукових ракет.

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Зокрема, високопосадовці у Пентагоні вважають, що Пекін зміг досягти певного успіху завдяки використанню коштів зовнішніх державно-приватних фондів.

На тлі цього Білий дім пропонує новий план фінансування нещодавно створеного підрозділу Пентагону "Офіс стратегічного капіталу" (серед його головних задач - залучення інвестицій у розробки компаній, що створюють зброю для військової галузі США).

РФ пригрозила створити унікальну зброю для знищення США

Нагадаємо, що напередодні секретар Ради безпеки РФ Микола Патрушев попередив США, що Москва розробила "унікальну зброю", яка здатна знищити будь-яку потенційну загрозу існування РФ.

Також 25 березня лідер РФ Володимир Путін та голова Білорусі Олександр Лукашенко шокували Захід своїм новим планом щодо розміщення потенційних носіїв ядерної зброї ОТРК "Іскандер" на білоруській території. В ISW кажуть, що це черговий "козир" Путіна для залякування партнерів України, зокрема, США.

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