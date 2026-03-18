КНДР передала Путіну зброї та боєприпасів на шалені гроші: у Bloomberg назвали суму угоди

Північна Корея передала Росії для агресії проти України озброєння та військовий контингент, сукупна вартість яких може сягати 14 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми Пхеньян отримує не в грошовому еквіваленті, а у формі секретних військових розробок. Про це повідомляє агенція Bloomberg, аналізуючи на свіже дослідження державного Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї.

Згідно з даними, постачання з КНДР почалось ще у серпні 2023 року, а вже у вересні експорт став масштабним. У звіті вказується, що обсяг військової допомоги за період до кінця 2025 року складав від 7,67 до 14,4 мільярда доларів.

Окрім валюти Кремль розраховується з Пхеньяном і знаннями. Мова йде про передачу технологій, які неможливо зафіксувати супутниковим спостереженням.

"Більша частина компенсації - приблизно від 80% до 96% - ймовірно, була або буде виплачена у вигляді чутливих військових технологій та високоточних компонентів, які важко виявити через супутник", - зазначає автор звіту Лім Су-хо.

Точні цифри залишаються невідомими, але аналітики проаналізували дані логістики, а саме кількість контейнерів з КНДР до Росії. Вміст кожного вантажу невідомий, саме тому Корейський інститут оборонного аналізу у попередніх звітах називав ще більшу суму - до 20 мільярдів доларів за аналогічний період.

Bloomberg зазначає, що війна в Україні несподівано підштовхнула північнокорейську економіку. У 2024 році ВВП країни зріс на 3,7%. Це найвищий показник з 2016 року. Важка промисловість та будівництво працюють на максимумі. 

Однак КНДР залишається територією злиднів. Навіть із російськими вливаннями економіка країни - це лише 1,7% від обсягу економіки Південної Кореї. Житель КНДР у середньому отримує лише 3,4% від доходу громадянина Півдня, йдеться у матеріалі агенції. 

На партійних виборах у КНДР правляча Трудова партія, очолювана Кімом Чен Ином, здобула переконливу перемогу у 99,93%. Це свідчить про його абсолютний контроль над країною та Верховними Народними Зборами, а 0,07% тих, хто проголосували "проти", експерти вважають символічним показником.

Одночасно з виборами, КНДР здійснила запуск десяти балістичних ракет у напрямку Японії. Попередні дані свідчать про те, що ракети пролетіли приблизно 340 кілометрів і досягли максимальної висоти близько 80 кілометрів. Всі снаряди впали у воду поза межами виключної економічної зони Японії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про присутність 10 тисяч військовослужбовців з КНДР на території РФ. За його словами, російські військові проводять навчання для корейських солдатів з метою протидії ракетам та різним типам дронів.

