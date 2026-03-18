КНДР передала Путіну зброї та боєприпасів на шалені гроші: у Bloomberg назвали суму угоди

Проте Кремль розплачувався з Пхеньяном не тільки грішми, але й секретними розробками.

Північна Корея передала Росії для агресії проти України озброєння та військовий контингент, сукупна вартість яких може сягати 14 мільярдів доларів. Більшу частину цієї суми Пхеньян отримує не в грошовому еквіваленті, а у формі секретних військових розробок. Про це повідомляє агенція Bloomberg, аналізуючи на свіже дослідження державного Інституту стратегії національної безпеки Південної Кореї.

Згідно з даними, постачання з КНДР почалось ще у серпні 2023 року, а вже у вересні експорт став масштабним. У звіті вказується, що обсяг військової допомоги за період до кінця 2025 року складав від 7,67 до 14,4 мільярда доларів.

Окрім валюти Кремль розраховується з Пхеньяном і знаннями. Мова йде про передачу технологій, які неможливо зафіксувати супутниковим спостереженням.

"Більша частина компенсації - приблизно від 80% до 96% - ймовірно, була або буде виплачена у вигляді чутливих військових технологій та високоточних компонентів, які важко виявити через супутник", - зазначає автор звіту Лім Су-хо.

Точні цифри залишаються невідомими, але аналітики проаналізували дані логістики, а саме кількість контейнерів з КНДР до Росії. Вміст кожного вантажу невідомий, саме тому Корейський інститут оборонного аналізу у попередніх звітах називав ще більшу суму - до 20 мільярдів доларів за аналогічний період.

Bloomberg зазначає, що війна в Україні несподівано підштовхнула північнокорейську економіку. У 2024 році ВВП країни зріс на 3,7%. Це найвищий показник з 2016 року. Важка промисловість та будівництво працюють на максимумі.

Однак КНДР залишається територією злиднів. Навіть із російськими вливаннями економіка країни - це лише 1,7% від обсягу економіки Південної Кореї. Житель КНДР у середньому отримує лише 3,4% від доходу громадянина Півдня, йдеться у матеріалі агенції.

Які ще події пов'язані із КНДР

На партійних виборах у КНДР правляча Трудова партія, очолювана Кімом Чен Ином, здобула переконливу перемогу у 99,93%. Це свідчить про його абсолютний контроль над країною та Верховними Народними Зборами, а 0,07% тих, хто проголосували "проти", експерти вважають символічним показником.

Одночасно з виборами, КНДР здійснила запуск десяти балістичних ракет у напрямку Японії. Попередні дані свідчать про те, що ракети пролетіли приблизно 340 кілометрів і досягли максимальної висоти близько 80 кілометрів. Всі снаряди впали у воду поза межами виключної економічної зони Японії.

Тим часом президент України Володимир Зеленський повідомив про присутність 10 тисяч військовослужбовців з КНДР на території РФ. За його словами, російські військові проводять навчання для корейських солдатів з метою протидії ракетам та різним типам дронів.

