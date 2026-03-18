Лише 0,07% проти: Кім Чен Ин знову переміг на виборах у КНДР

Кім Чен Ин здобув майже 100% голосів на виборах, а масштабні перестановки зміцнили його контроль над країною та Верховними народними зборами.

На парламентських виборах 2026 року в Північній Кореї правляча Трудова партія та її союзники здобули майже повну підтримку виборців. Кім Чен Ин отримав 99,93% голосів, а явка виборців нібито сягнула 99,99%. Водночас лише 0,07% проголосували "проти" кандидатів, що експерти вважають символічним і відображає контрольовану природу голосування, пише The Sunday Guardian.

Вибори відзначилися масштабними внутрішніми перестановками: понад 70% депутатів Верховних народних зборів – нові обличчя, що дозволяє Кіму зміцнити лояльне коло та ліквідувати старі центри влади. До нового складу увійшли його сестра Кім Йо Чжон та міністр закордонних справ Чхве Сон Хуей, тоді як досвідчені політики, такі як Чхве Рьон Хе, були усунені з ключових посад.

Очікується, що новий парламент підтвердить Кіма на посаді голови Комісії з державних справ, закріпивши його статус верховного лідера. Законодавці також можуть переглянути конституцію, зокрема щодо відносин із Південною Кореєю, що може призвести до офіційного оголошення Півдня ворожою державою та змін у зовнішній політиці країни.

Фактична відсутність опозиційних партій та контроль над медіа і кандидатами роблять вибори формальним схваленням рішень керівництва. Експерти зауважують, що невеликий відсоток голосів "проти" надає лише видимість обмеженого інакомислення, але не свідчить про справжню політичну конкуренцію. Верховні народні збори залишаються органом, який легалізує рішення правлячої партії, забезпечуючи юридичну підтримку внутрішньої та зовнішньої політики Кім Чен Ина.

Як повідомляв УНІАН, раніше Кім Чен Ин разом зі своєю донькою випробував нові пістолети під час інспекції заводу з виробництва легкої зброї.

Неповнолітню доньку лідера Північної Кореї Кім Чен Ина, Кім Чжу Е, вважають потенційною наступницею глави держави. Нещодавно вона вперше з’явилася на публіці під час відвідин Кимсусанського мавзолею. Разом із батьками вона вшанувала пам’ять колишніх керівників країни.

Вас також можуть зацікавити новини: