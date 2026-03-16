Журналісти з'ясували, як Північна Корея постачала боєприпаси до Росії

Північна Корея стала одним із найбільших постачальників артилерійських боєприпасів для російської армії з початку повномасштабної війни проти України. Мільйони снарядів доставлялися морем і залізницею, а їхній потік дозволив Москві підтримувати інтенсивні артилерійські обстріли на фронті, йдеться в розслідуванні видання "Важливі історії".

За даними розслідувачів, поставки здійснювалися за добре налагодженим логістичним ланцюжком. Боєприпаси завантажували в північнокорейських портах, після чого контейнеровозами відправляли на російський Далекий Схід у порт Дунай, розташований у Приморському краї. Далі, як пишуть журналісти, контейнери зі зброєю перевантажували на залізничні склади і відправляли вглиб РФ – на склади, звідки боєприпаси розподілялися між військовими частинами і доставлялися на фронт.

Журналісти та аналітики змогли відстежити десятки таких поставок за допомогою супутникових знімків і даних про переміщення суден. За їхніми підрахунками, з осені 2023 року було зафіксовано щонайменше кілька десятків рейсів, під час яких перевозилися тисячі контейнерів з боєприпасами. Експерти вважають, що загальний обсяг поставок з серпня 2023 року може сягати мільйонів артилерійських снарядів. Серед них – боєприпаси калібру 122 мм і 152 мм, які активно використовуються російською артилерією.

Відео дня

За оцінками дослідників, в окремі періоди значна частина снарядів, що застосовуються російською армією на фронті, могла мати північнокорейське походження. При цьому поставки з Північної Кореї допомогли Москві компенсувати недостатню кількість власних боєприпасів, що виникла в результаті інтенсивних бойових дій та обмежувальних заходів, спричинених санкціями. За два з половиною роки чотири російські судна здійснили щонайменше 112 рейсів до КНДР. Вони могли поставити від 8 до 11 млн боєприпасів для російської армії. Основним портом, куди нібито регулярно ходили "Ангара", "Леді Р", "Майя-1" і "Марія", став південнокорейський Пусан. З 2023 року судна виконали понад 100 рейсів до цього порту, випливає з масиву даних, який вивчили "Важливі історії".

Журналісти видання зазначають, що співпраця між Москвою та Пхеньяном розширилася на тлі міжнародної ізоляції обох країн. Росія отримує необхідне озброєння та боєприпаси, тоді як КНДР може розраховувати на економічну підтримку, паливо та доступ до військових технологій. Така взаємодія викликає занепокоєння у західних країн, оскільки поставки зброї порушують міжнародні санкції, введені проти режиму КНДР.

Розслідування підкреслює, що без підтримки Пхеньяна російській армії було б значно складніше підтримувати колишній рівень артилерійської активності у війні проти України.

Озброєння КНДР

На початку січня стало відомо, що Північна Корея має намір утричі збільшити випуск керованої зброї. Лідер КНДР Кім Чен Ин дав розпорядження в 2,5 рази розширити потужності оборонних заводів і розпочати переозброєння армії вже цього року.

У лютому NK News повідомили про те, що армія Північної Кореї отримала 50 нових 600-мм реактивних систем залпового вогню на базі KN-25, ракети на цих установках можуть мати ядерну боєголовку. Нову версію пускової установки продемонстрували в офіційному фотозвіті.

