На тлі війни з Іраном віра в могутність ППО Ізраїлю похитнулася, - WP

На тлі атак з боку Ірану віра в найсучаснішу систему протиповітряної оборони Ізраїлю похитнулася. Днями під час обстрілів іранські ракети влучили у два цивільні райони в Араді та Дімоні, через що постраждали понад 100 людей.

Ізраїльські військові не пояснили, що пішло не так. Однак зʼявилися запитання щодо того, чи не бракує Ізраїлю перехоплювачів, пише The Washington Post. Крім того, знову виникли побоювання, що ізраїльським військовим доведеться економити дорогі перехоплювачі, щоб захищати важливі обʼєкти тривалий час. До таких обʼєктів може належати і Дімона, де розташований секретний ядерний об’єкт.

За словами високопоставлених представників ізраїльських служб безпеки, головним фактором, який спонукав до нових ударів по Ірану, стали побоювання щодо того, що Тегеран активно накопичує запаси ракет, здатних подолати ізраїльську оборону.

Відео дня

Після 12-денної війни влітку минулого року запаси Ірану серйозно зменшилися, однак лінії виробництва було швидко відновлено. Неназвані ізраїльські чиновники повідомляють, що до початку нової операції у розпорядженні іранських сил було до 2500 ракет

Колишній високопоставлений представник силових структур Ізраїлю каже, що ізраїльська оборона "не може витримати від 3 000 до 5 000 ракет". І за, його словами, за рік Іран міг вийти на більшу кількість.

Як влаштована ППО Ізраїлю

Хоча офіційні особи в Ізраїлі наполягають, що їхні системи ППО працюють, як і очікувалося, представники збройних сил країни наголошують, що жодна система не може бути ефективною на сто відсотків.

Речник ЗС Ізраїлю Надав Шошані повідомив, що за перші 23 дні війни Ізраїль досяг успішності перехоплення ракет на рівні близько 92 відсотків. Коментуючи удари по Дімоні та Араду, він додав, що їх було завдано звичайною балістикою, яку країна перехоплювала раніше.

"Багаторівнева система протиповітряної оборони Ізраїлю вважається однією з найкращих у світі, відбиваючи атаки з різних напрямків. Кожен рівень призначений для перехоплення певного типу ракет: "Залізний купол" – для ракет малої дальності та артилерійських снарядів; "Праща Давида" – для балістичних ракет, крилатих ракет та ракет середньої і великої дальності; "Стріла-2" і "Стріла-3" – для балістичних ракет великої дальності", – розповідає видання.

Водночас дорога американська система THAAD є резервною.

Причини провалу в Дімоні та Араду

Колишній командувач ізраїльських повітряних та ракетних сил оборони Ран Кохав сказав The Washington Post, що промах при перехопленні можна пояснити кількома причинами. Одна з них – політика, згідно з якою командири обирають засіб для перехоплювання в режимі реального часу.

Другим фактором можуть бути технічні або інженерні несправності в системах радарів і перехоплювачів. Перебої могли виникнути і у зв’язку між системами.

Третім аспектом є питання статистики, додав Кохав:

"Це дуже складна система, але вона не є герметичною".

Ще одним фактором, що повпливав на ситуацію, може бути вичерпання наявних запасів перехоплювачів. У матеріалі сказано. що одна ракета "Arrow" коштує близько 3 мільйонів доларів. А один перехоплювач до "Пращі Давида" обходиться у близько 700 тисяч доларів. Ракети до "Залізного купола" коштують від 50 000 до 70 000 доларів, тоді як перехоплювач THAAD – близько 15 мільйонів доларів.

Йошуа Каліскі, старший науковий співробітник Ізраїльського інституту досліджень національної безпеки, пояснив, що різні системи ППО по суті підстраховують одна одну. Однак не існує такої речі, як на 100% герметичн оборона.

Своєю чергою, колишній командир підрозділу протиповітряної оборони ЦАХАЛу Шахар Шохат каже, що рівень перехоплення у понад 90% уже є дуже високим та перевищує очікування. За його словами, відмінними вважають ті системи, які досягають 60–70 відсотків перехоплень ворожих цілей.

Іран може мати більше зброї, ніж відомо

Іран, можливо, має "більші можливості, ніж ті, про які він заявляє", допустив директор Проєкту протиракетної оборони в Центрі стратегічних і міжнародних досліджень у Вашингтоні Том Карако. За його словами, Іран розробляв космічні ракети-носії, які є "родичами" військових ракет.

"Якщо ви маєте можливість вивести щось, навіть щось невелике, на орбіту, то, ймовірно, у вас є можливість запустити щось, скажімо, на відстань понад 2000 миль (понад 3,2 тисячі кілометрів)", – резюмував експерт.

Війна на Близькому Сході: інші новини

FT повідомляє, що Іран відкинув "мирний план" запропонований президентом США Дональдом Трампом. Зазначається, що у Тегерані продовження війни вважають кращим варіантом, ніж поганий мир.

Тим часом NBC інформує, що замість аналітичних звітів щодо війни в Ірані Трампу надають нарізку успішних моментів. Тож є сумніви щодо того, чи обізнаний президент США із повною картиною того, що відбувається на Близькому Сході.

Вас також можуть зацікавити новини: