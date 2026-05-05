Неформальний альянс: Тайвань почав активно впроваджувати українські військові розробки, – NYT

Досвід сучасної війни в Україні став основою для нової системи безпеки Тайваню.

До повномасштабного вторгнення Росії в Україну у 2022 році Лі заробляв на життя доставкою посилок на Тайвані, гуляв із друзями або грав у відеоігри після роботи. Про Україну він знав лише з S.T.A.L.K.E.R. – гри, дія якої відбувається в чорнобильській зоні відчуження. Тепер він служить у ЗСУ і сподівається, що те, чого він навчився у війні дронів, зможе допомогти не лише Україні, а й колись його власній батьківщині.

"Війна з Китаєм колись відбудеться, і тоді мій досвід буде цінним", – заявив 37-річний Лі в інтерв’ю. Він попросив називати його лише на ім’я, дотримуючись військового протоколу. The New York Times повідомляє, що Лі є частиною зароджуваної неформальної мережі звичайних громадян та оборонних компаній, які налагоджують партнерські відносини між Україною та Тайванем.

Спираючись на загрозу завоювання з боку набагато більших ворожих сусідів, вони обмінюються досвідом, ресурсами та перевіреними в боях технологіями, пише ЗМІ. Їхні зусилля обходять відсутність офіційних дипломатичних або військових відносин між Україною та Тайванем, а також делікатність обох урядів у питанні роздратування Китаю. Адже українська індустрія дронів залежить від Китаю в плані більшості компонентів, таких як двигуни та акумулятори. Тайвань також глибоко інтегрований у китайську економіку.

Неофіційний альянс перед обличчям загроз

З 1992 року Україна дотримується принципу "одного Китаю", що означає визнання лише китайського уряду в Пекіні, а не Тайваню.

І щоб уникнути протистояння з Китаєм, Тайвань не хоче, щоб той вважав його дії занадто далекосяжними у допомозі Україні, з огляду на "безмежне" партнерство Пекіна з Москвою.

Проте неофіційний обмін військовими технологіями та досвідом відбувається між керівниками оборонних компаній і волонтерами на кшталт Лі. Уряди двох країн також зблизилися: Тайвань надсилав гуманітарну допомогу та допомогу у відновленні України, а українські законодавці відвідували Тайбей, столицю Тайваню.

Досвід України як підручник для Тайваню

Лі підкреслив, що, на його думку, Тайваню, який намагається зміцнити свою оборону проти будь-якого потенційного вторгнення Китаю, слід взяти на озброєння винахідливий арсенал літаючих, плаваючих і повзаючих роботів, які Україна використовувала, щоб зрівняти шанси проти Росії.

Він пояснив, що коли він приїжджає додому, друзі, з якими він колись служив у тайванській армії (деякі з них досі є військовослужбовцями), засипають його питаннями про дрони на українському полі бою. За його словами, вони запитують, як можна заглушити дрон електронним способом або як врятуватися, коли він переслідує тебе. Насправді, мало що можна зробити, якщо дрон, що вибухає, націлений на солдата, заявляють журналісти.

"Ці питання схожі на дитячі запитання – як запитувати про те, як потрібно їсти", – зазначив він.

Оборонні аналітики та деякі відставні тайванські чиновники міністерства оборони критикували армію Тайваню за повільність в інноваціях, включаючи нездатність повністю прийняти той тип асиметричної війни, в якій Україна стала піонером.

Уряд Тайваню також визнав наявність перешкод для формування офіційних оборонних зв'язків з Києвом.

"Досвід України у використанні дронів у реальних бойових умовах надзвичайно цінний", – заявив Цзоу Юй-сінь, заступник генерального директора Управління промислового розвитку Міністерства економіки Тайваню. Однак військова таємниця навколо технологій дронів, за його словами, ускладнювала вивчення українських методів.

Приватні ініціативи та обмін розвідданими

Проте один рядовий український солдат, який відпочивав на Тайвані зі своєю дівчиною, був запрошений виступити перед представниками Комітету з закордонних справ та національної оборони в тайванському парламенті.

Солдат, який пілотує дрони, розповів, що минулого літа провів години, описуючи війну в Україні. Він попросив не називати його імені, оскільки не був уповноважений спілкуватися з тайванським урядом або ЗМІ.

Звичайні тайванці також намагаються дізнатися більше про ситуацію в Україні. 35-річна Тіна Ху, менеджерка проєктів у Тайбеї, повідомила, що прочитала довідник з цивільної оборони, в якому згадувалася безпека в контексті дронів на основі українського досвіду. Вона знайшла розташування найближчого бомбосховища і підготувала "аварійну валізку" з батарейками, ліхтариками та їжею для кожного члена своєї родини.

Тайвань як логістичний хаб для комплектуючих

У приватному секторі зв'язку продовжують зростати. Тайвань став тим, що українські виробники дронів називають "воротами для китайських запчастин". Навіть після того, як Китай посилив обмеження на прямі продажі в Україну – крок, який українські офіційні особи пов’язали з відносинами Пекіна з Москвою, – деякі компоненти залишалися у продажу на Тайвані, підкреслили виробники дронів.

Тайванські компанії часто направляють продажі в Україну через Східну Європу. Тайвань експортував 70 372 дрони до Чеської Республіки та 31 711 до Польщі у 2025 році, заявила Самара Дюрр, аналітик з питань національної безпеки Дослідницького інституту демократії, суспільства та нових технологій.

Більшість із них зрештою опинилися в Україні, додала вона, багато – через пожертви благодійних організацій українській армії.

Ділові зв'язки працюють в обох напрямках. На Тайвані міжнародні оборонні підрядники просувають моделі дронів військовим як перевірені в боях в Україні, але такі, що не продаються безпосередньо українськими виробниками. Тайванські виробники також відправляли дрони в Україну для випробувань, пояснив генеральний менеджер Thunder Tiger, великої компанії з виробництва дронів, Джин Су.

Розробка технологій під потреби Тайваню

Міжнародні оборонні підрядники просили українських інженерів розробити конкретні конструкції, адаптовані до потреб Тайваню. Після вторгнення Росії в Україну Олександр Мащенко перетворив свій успішний вейкборд-бізнес на виробництво морських дронів, що продаються під брендом Strug. Пізніше його попросили вивчити системи морських дронів для захисту Тайваню від китайського вторгнення.

Він повідомив, що Україна може допомогти. Тайваню потрібна оборона, що простягається далеко в протоку, яка відокремлює його від Китаю. Це, за словами Мащенка, може включати підводні дрони або надводні платформи дронів, озброєні перехоплювачами. Україна розгорнула аналогічні системи в Чорному морі.

Сорен Монро-Андерсон, виконавчий директор американського виробника дронів Neros, заявив, що його компанія тестує на Тайвані 100 дронів, заснованих на конструкціях, розроблених в Україні. У Neros є офіс в Україні, і вона розглядає можливість відкриття виробництва на Тайвані, зазначив він.

"Наша мета – перенести потенціал, розроблений в Україні, на Тайвань і виробляти там у великих кількостях", – заявив Монро-Андерсон.

Лоренц Майєр, виконавчий директор Auterion, ще однієї американської оборонно-технологічної фірми з філією в Україні, минулого року підписав угоду про співпрацю з тайванським дослідницьким інститутом. Програмне забезпечення для наведення, яке кодує його компанія, широко використовується і постійно вдосконалюється на українському полі бою.

А в березні один із найбільших оборонних стартапів України, General Cherry, оголосив про партнерство з американською компанією Wilcox, яка вироблятиме дрони конструкції General Cherry у Сполучених Штатах. Wilcox продає свою продукцію на Тайвані.

Стратегія Зеленського та майбутнє виробництва

Україна прагне поглиблювати партнерські відносини по всьому світу і нещодавно підписала угоди з питань безпеки з трьома країнами Близького Сходу. Однак поширення технологій української розробки поза контролем уряду України стало болючим питанням.

Президент України Володимир Зеленський не хоче, щоб дрони української розробки продавалися за кордон просто як обладнання. Натомість він заохочує українські компанії пропонувати передплату – на пристрої, оновлення програмного забезпечення та послуги дистанційних пілотів в Україні.

Такі угоди, як вважають українські лідери, призведуть до більш довгострокових угод з безпеки з іншими країнами.

Він заявив журналістам, що знає щонайменше про 10 виробничих об’єктів, створених за кордоном, де міжнародні оборонні компанії та деякі українські фірми виробляють дрони української розробки.

Високопоставлений український чиновник і представник оборонної промисловості, які роз'яснили ситуацію на умовах анонімності, щоб обговорити делікатне питання, підкреслили, що один із таких заводів знаходиться на Тайвані.

