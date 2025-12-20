Після приходу до влади в січні адміністрація Трампа відмовилася безоплатно передавати Україні озброєння, почавши продаж через програму PURL.

У НАТО заявили, що постачання зброї в Україну не скоротилося, незважаючи на зміни в політиці США після приходу до влади Дональда Трампа. Про це повідомив заступник командувача програми НАТО з безпеки та навчання для України (NSATU) генерал-майор Майк Келлер, пише Reuters.

Зазначається, що після приходу до влади в січні адміністрація Трампа відмовилася безоплатно передавати Україні озброєння, розпочавши продаж через програму PURL, або відправляла до України допомогу, яка вже раніше була схвалена колишнім президентом Джо Байденом.

На запитання, чи відбулося скорочення поставок військової допомоги після того, як Трамп припинив безкоштовне надання допомоги, Келлер відповів:

"Ні, нічого. Не було жодної паузи... все просто тривало, і це не так, що США чекають, поки за це заплатять. Щойно оголошується про один пакет (PURL), починається надходження обладнання".

За його словами, у 2025 році NSATU надала Києву близько 220 тисяч тонн військової допомоги, що становить приблизно 9000 вантажівок, 1800 залізничних вагонів і 500 літаків, завантажених зброєю, боєприпасами та іншими матеріалами. Щорічного порівняння не було, оскільки NSATU почала координацію лише рік тому.

Військова допомога для України

Нещодавно Велика Британія оголосила про надання Україні пакету військової допомоги на суму 600 мільйонів фунтів стерлінгів (понад 680 мільйонів євро), куди увійдуть засоби протиповітряної оборони.

