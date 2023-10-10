Ця технологія працює під ворожою радіоелектронною боротьбою та тримає заряд до 4 днів.

Українські розробники створили радіостанцію Himera, яку не зможуть заглушити росіяни. Вона тримає заряд кілька днів.

Як повідомив віце-прем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій України – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, ворог постійно використовує засоби радіоелектронної боротьби (РЕБ) для протидії Силам оборони України.

"Це унікальна технологія, яка працює під ворожим РЕБом. Росіяни не можуть заблокувати сигнали рації та розшифрувати його. Розробка тримає заряд до 4 днів", – зазначив Федоров.

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Він також додав, рацію можна інтегрувати в систему ситуаційної обізнаності або використовувати як GPS-маяк – для пошуку та евакуації воїнів. Керувати системою радіостанцій можна просто через застосунок у телефоні.

За його словами, незабаром на фронті буде ще більше таких рацій. Himera стала найкращим defense-tech стартапом ІТ Арени 2023 та отримала 10 тисяч доларів на масштабування й розвиток продукту.

Засоби зв’язку для Сил оборони України

У вересні 2023 року автор проекту Himera Михайло Рудоминський повідомив, що у війську основними засобами комунікацій є саме цивільні системи радіозв’язку. За його словами, вони дешевші, якісні, але мають і низку недоліків. Також є й військові радіостанції, проте їх дуже мало, вони дорогі і передаються зазвичай у пакетах військової допомоги.

Водночас у раціях Himera використовуються звичайні компоненти, але з них "витягують" максимум, і роблять "реальні військові характеристики".

Рудоминський зауважив, що ці рації постачають Збройним силам за фіксованою спецціною в трохи більше 100 доларів – 4 тисячі гривень. При цьому цивільні рації закуповуються приблизно за тисячу доларів – біля 37 тисяч гривень.

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