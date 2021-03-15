Комплекси значно посилять спроможності Збройних сил в Азово-Чорноморському регіоні.

Військово-морські сили отримали дослідні зразки українського берегового мобільного ракетного комплексу з протикорабельними ракетами РК-360МЦ «Нептун».

Про це повідомляє Управління інформації та преси Міністерства оборони.

Міністр оборони України Андрій Таран нагадав, що комплекси виготовлені в рамках державного контракту між Міноборони та підприємством «Державне Київське конструкторське бюро «Луч».

Комплекси значно посилять спроможності Збройних сил в Азово-Чорноморському регіоні. Відповідний підрозділ уже сформовано у ВМС.

«Завдяки спільній роботі оборонного відомства і вітчизняних підприємств вдалося виготовити озброєння нового покоління, що збільшить стримуючий потенціал та підвищить вплив України на морі. Наше домашнє завдання – замкнути «Нептуни», ракетні і патрульні катери, корвети в єдину систему оборони, яка зможе дати відсіч противнику з моря», – наголосив Таран.

Ракетні комплекси "Нептун": що про них відомо

У серпні 2020 року Таран підписав наказ про прийняття берегового ракетного комплексу "Нептун" на озброєння ЗСУ.

Дивізіони, на озброєнні яких перебуватиме комплекс, буде розміщено в південних областях України, що мають вихід до узбережжя Чорного та Азовського морів.

Комплекс «Нептун» включає рухомий командний пункт, уніфіковану самохідну пускову установку, транспортно-заряджальну машину, транспортну машину, комплект наземного обладнання, габаритно-масові макети крилатих ракет тощо.

Як заявляв Таран, перші дослідні зразки комплексу дозволять розпочати практичну підготовку військових, які надалі нестимуть бойові чергування та обслуговуватимуть серійний ракетний комплекс у складі бойових частин.

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Автор: Вікторія Токарєва