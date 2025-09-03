Україна вже збивала подібні модифікації Shahed із штучним інтелектом та інфрачервоною оптикою.

Росія застосувала на фронті нову версію дрона-камікадзе "Герань-2"/Shahed-136 серії "Ъ", обладнану камерою та модемом для передачі відео. Про це повідомляють фахівець із радіотехнологій Сергій Флеш та Телеграм-канал "Полковник ГШ".

За даними експертів, камера не інтегрована в носову частину, а закріплена знизу корпусу на гіростабілізованому підвісі. Це технічне рішення дозволяє здійснювати відеотрансляцію в реальному часі та навіть дистанційно керувати дроном через радіоканал. Водночас передача сигналу можлива лише в зоні дії російської мережевої інфраструктури й супроводжується затримками.

Це не перший випадок модернізації Shahed російською стороною. У червні українські військові збили новий варіант безпілотника на Сумському напрямку. Він був обладнаний мінікомп’ютером Nvidia Jetson Orin, розробленим для завдань штучного інтелекту та обробки відео, а також інфрачервоною камерою. Така система давала змогу аналізувати отримане зображення, порівнювати його з моделями та виконувати донаведення або вибір цілей у автоматичному режимі.

Крім того, у цій версії Shahed був встановлений радіомодем і підсистема для передачі відео та телеметрії, а також для групового управління. За оцінками видання "Мілітарний", збитий дрон із бортовим номером MS001 належав до лінійки Shahed-236, що свідчить про подальше удосконалення іранських розробок у співпраці з Росією.

Таким чином, поява нової модифікації "Герань-2" підтверджує, що Росія продовжує вдосконалювати безпілотні системи, поєднуючи їхні ударні можливості з розвідувальними функціями.

Російські "шахеди" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, за останні два місяці - липень та серпень Збройні Сили України та Служба безпеки України здійснили низку успішних ударів по об’єктах російського виробництва та місць зберігання ударних дронів Shahed. Завдяки цьому вдалося знизити кількість їхніх запусків з 6 303 у липні до 4 132 у серпні, тобто на третину.

Водночас простежується тенденція до накопичення цих безпілотників. За підрахунками, росіяни здійснюють масовані пуски приблизно через 3–4 дні після аналогічних великих атак.

