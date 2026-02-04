Стало відомо, скільки техніки отримає російська армія у 2026 році

Росіяни вже почали розміщувати контракти на техніку з довгим циклом виготовлення для поставок у 2027 році.

У 2026 році до російської армії хочуть поставити понад 310 тисяч зразків техніки та близько 21 мільйона засобів ураження. Про це міністр оборони РФ Андрій Білоусов повідомив під час наради з питань виробництва озброєння та військової техніки.

"‎У січні вже надійшло понад 10 тисяч одиниць озброєння та близько 2 мільйонів засобів ураження"‎, – зазначив Білоусов.

Росіяни вже почали розміщувати контракти на техніку з довгим циклом виготовлення для поставок у 2027 році. Для своєчасної закупівлі комплектуючих організаціям ОПК дозволили до надходження бюджетних коштів залучати кредитні кошти опорного банку.

Відео дня

Військове виробництво в РФ

Нагадаємо, у кінці року російський диктатор Путін розповів, як зросло виробництво "особливо затребуваних" зразків озброєння та військової техніки з 2022 року.

За його словами, випуск бронетанкового озброєння в РФ збільшився у 2,2 раза, а легкоброньованої техніки (БМП, БТР) – у 3,7 раза. Виробництво авіатехніки за цей період нібито зросло у 4,6 раза.

Раніше УНІАН підрахував, що у минулому році росіяни дійсно змогли суттєво наростити виробництво військової авіації (порівняно з 2024-м). Йдеться переважно про виготовлення винищувачів четвертого покоління, побудованих на базі радянського Су-27.

Водночас виробництво нових винищувачів п’ятого покоління стикається з величезними труднощами. Як з’ясував УНІАН, "‎Об'єднана авіабудівна корпорація"‎ завершила 2025 рік без офіційних поставок нових винищувачів Су-57 Повітряно-космічним силам Росії.

Вас також можуть зацікавити новини: