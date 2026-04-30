Росія продала сотні далекобійних ракет класу 'повітря-повітря' Р-37М для винищувачів 'Су'

Індія підписала контракт з Росією на постачання близько 300 ракет класу "повітря-повітря" великої дальності Р-37М на загальну суму близько 1,2 млрд доларів. Про це повідомляє South China Morning Post.

Постачання хочуть здійснити протягом 12-18 місяців з моменту підписання контракту. Носіями ракет на першому етапі визначено винищувачі Су-30МКІ Повітряних сил Індії. Сьогодні це основний індійський бойовий літак, станом на 2024 рік Індія мала близько 260 таких винищувачів.

Закупівля розглядається як проміжне рішення до прийняття на озброєння індійських ракет Astra Mk-2 і Astra Mk-3.

На думку фахівців, інтеграція ракети Р-37М забезпечить Повітряним силам Індії перевагу за дальністю ураження над Повітряними силами Пакистану, які вже використовують китайську ракету PL-15.

Експортна версія PL-15, яка отримала позначення PL-15E, має максимальну дальність ураження цілей близько 145-160 км. Водночас Р-37М може вражати повітряні цілі на дальності понад 200 км (самі росіяни взагалі кажуть про 300 км, що виглядає як перебільшення).

Зазначимо, що у Росії носіями ракети Р-37М виступають винищувачі МіГ-31БМ, Су-35С та Су-30СМ2. Р-37М активно використовується у війні в Україні, що, за даними джерел, також вплинуло на вибір Нью-Делі.

Російсько-індійське військове співробітництво

У лютому УНІАН повідомив, що Рада з оборонних закупівель Індії погодила придбання 288 зенітних ракет для систем С-400 "Тріумф". Загальну вартість купівлі ракет оцінили у 10 000 крор рупій, або близько 1,2 млрд доларів.

А ще раніше стало відомо, що Індія хоче купити в Росії одразу п'ять систем С-400. Перед цим рішенням Нью-Делі проаналізував застосування російських систем під час конфлікту з Пакистаном та начебто залишився задоволеним їхньою ефективністю.

