Всі складові та блоки - китайські, з яких майже половина - від компанії CUAV Technology.

ГУР публікує складові нового російського БпЛА, який використовується як фальш-ціль та розвідник. Як повідомили в Головному управління розвідки Міноборони України, новий безпілотник ворог використовує для виявлення позицій української ППО та її перевантаження. За певними даними, він також може нести бойову частину вагою до 15 кг.

Цей апарат має фюзеляж типу дельта-крило, подібний до Shahed-136 ("Гєрань-2"), але значно менший. Всі складові та блоки китайського походження, з яких майже половина - від компанії CUAV Technology, яка спеціалізується на дослідженнях, розробках та виробництві системних модулів та додатків для БпЛА. Як уточнюється, це такі складові як польотний контролер з автопілотом, навігаційні модулі та антени, датчик повітряної швидкості та трубка Піто.

За даними розвідки, у жовтні 2022 року ця компанія оголосила про обмеження постачання своєї продукції до України та РФ з метою недопущення її використання у військових цілях. Втім вже у 2023 році в Росії презентували БпЛА вертикального зльоту нібито власної розробки, який виявився виробом саме CUAV Technology, доступним на Aliexpress.

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Окрім продукції CUAV, в таких БпЛА використовуються двигун та електронний модуль запалювання бренду DLE (Mile Haoxiang Technology Co., Ltd.), сервоприводи KST, FPV-камера Razer виробництва Foxeer Technology, модуль передачі даних Mayatech RFD900X, відеопередавач ReadyToSky, регулятор живлення Hobbywing Technology та акумулятор HRB Power.

"Також БпЛА оснащений китайською копією австралійського модуля передачі даних RFD900x компанії RFDesign. Як і оригінальний зразок, китайський виріб призначений для передачі даних на великій відстані - до 40 км в прямій видимості залежно від антени. Пристрій дозволяє організовувати канал передачі даних від безпілотника до його наземної станції або від БпЛА до БпЛА, розширюючи таким чином спроможності щодо ведення розвідки", - розповіли у відомстві.

Зазначається, що двигуни DLE раніше вже використовувались РФ в дронах "Гербера" та "Пародія", сервоприводи KST - в БпЛА Shahed-136 ("Гєрань-2") та V2U, універсальних модулях планування та корекції та авіаційних бомб.

Російська зброя - останні новини

Нагадаємо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило технічні деталі нової російської крилатої ракети S8000 "Бандероль", якою російська окупаційна армія тероризує українські міста.

Встановлено, що розробник ракети - підсанкційне підприємство "Кронштадт", основним її носієм є БпЛА "Оріон" виробництва тієї ж компанії. Здійснюється адаптація виробу для застосування з ударних гелікоптерів Мі-28Н. Особливість "Бандеролі" - здатність виконувати повороти з меншим радіусом, ніж у типових крилатих ракет РФ, зокрема родини "Х".

Водночас Financial Times писало, що рої російських дронів проривають оборону України з рекордною швидкістю. У виданні підкреслили, що в останні місяці безпілотники вражають цілі втричі частіше, ніж зазвичай.

"Проблема не в тому, що повітряна оборона України погіршується. Навпаки, ми бачимо, що нові тактики ройового нападу і безпілотники тепер літають на більшій висоті, що робить їх більш ефективними", - зауважив журналістам Ясір Аталан із Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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