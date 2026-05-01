Baykar створила новий дрон-камікадзе зі штучним інтелектом (відео)

Новий безпілотник здатен вражати цілі на відстані понад 1000 км і працювати без GPS.

Турецька компанія Baykar анонсувала новий дрон-камікадзе MIZRAK, оснащений системами штучного інтелекту. Розробку офіційно представлять на виставці SAHA 2026, яка відбудеться 5–9 травня у Стамбулі, повідомили у компанії.

За заявленими характеристиками, MIZRAK є дальньою безпілотною зброєю з радіусом дії понад 1000 кілометрів і автономністю до 7 годин. Дрон оснащений бойовою частиною вагою до 40 кг.

Ключовою особливістю новинки є використання штучного інтелекту для автономного наведення на ціль. Це дозволяє безпілотнику діяти навіть без сигналу GPS, що робить його ефективним в умовах радіоелектронної боротьби.

Розробники зазначають, що MIZRAK може запускатися як зі злітно-посадкових смуг, так і за допомогою ракетного прискорювача. Також він сумісний з іншими безпілотними системами, що розширює можливості його застосування.

Інші новинки від Baykar

Як повідомляв УНІАН, турецька оборонна компанія Baykar готується представити нову розробку – безпілотний літальний апарат-смертник K2 та боєприпаси "Sivrisinek" ("Москіт").

Новий комплекс позиціонується як система для скоординованих автономних ударів із використанням технологій штучного інтелекту. За даними розробника, платформа створена для виконання інтелектуально координованих атак, у яких група безпілотників діє як єдина система.

