Швеція конфіскувала судно з краденим українським зерном: в ОП відреагували

В ОП підкреслили, що спроби вивозу українського зерна не залишатимуться без відповіді, а робота з притягнення до відповідальності триватиме на міжнародному рівні.

Швеція конфіскувала суховантажне судно Caffa, яке перевозило викрадене українське зерно. Україна закликає до системного посилення подібних дій проти так званого "тіньового флоту" Росії.

Про це заявив уповноважений Президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк у коментарі "Укрінформу". Посадовець підкреслив, що це рішення є важливим прецедентом у боротьбі з незаконним вивезенням ресурсів з окупованих територій.

За словами Власюка, раніше подібні судна здебільшого обмежувалися перевірками або тимчасовими затриманнями. Тепер же конфіскація, на його думку, фактично змінює підхід до відповідальності.

Він зазначив, що Росія використовує "тіньовий флот" для вивезення українського зерна та інших ресурсів, намагаючись легалізувати їх через складні логістичні схеми й міжнародні ринки.

Українська сторона, за словами посадовця, системно працює над виявленням суден, маршрутів та операторів, які залучені до незаконних перевезень. Серед методів – відстеження вимкнених транспондерів і перевантаження вантажів у відкритому морі.

Ці дії дозволяють переводити проблему з політичного рівня у правову площину та створювати підстави для санкцій і арештів.

Власюк наголосив, що Україна вітає рішення Швеції та закликає поширити подібну практику на інші країни, зокрема в межах ЄС, G7 та інших міжнародних юрисдикцій.

Проблеми "тіньового флоту" РФ

Як повідомляв УНІАН, раніше берегова охорона Швеції повідомила про затримання нафтового танкера в Балтійському морі, який, імовірно, входить до так званого російського "тіньового флоту" і може бути джерелом розливу нафти довжиною близько 12 км поблизу острова Готланд.

Йдеться про судно Flora 1, яке затримали біля південного узбережжя Швеції. За даними MarineTraffic, танкер вирушив із російського порту Приморськ, однак його кінцевий пункт призначення залишається невідомим.

Вас також можуть зацікавити новини: