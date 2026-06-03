Шість країн внесуть додаткові гроші у програму PURL для України, – Зеленський

Також президент пояснив, чому в України почалися проблеми з ракетами до Patriot.

Балістичні ракети стали останнім аргументом Росії у війні проти України. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час зустрічі з Генсеком НАТО Марком Рютте, передає кореспондент УНІАН.

"У нас є єдиний інструмент, який працює. Це американські системи Patriot. Ми знаходимо кошти в Європі та від інших наших партнерів, щоб купувати ракети для Patriot через програму PURL. Зараз в травні внески є. Будуть внески і в червні. І це дуже важливо. Але швидкість постачання через PURL – обсяг недостатній. І це також факт. Потрібні додаткові кроки. Сьогодні ми про це говорили з генеральним секретарем", – сказав Зеленський.

Він додав, що для розвʼязання цього питання Україна вирішила працювати за пʼятьма напрямками. І перший з них – це продовжувати закупівлі американських антибалістичних систем за програмою PURL.

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"Сьогодні є рішення кількох країн. 6 країн підтвердили, що вони зроблять внески у PURL. Не будемо говорити які, не будемо говорити обсяги. Це не публічна інформація. Треба купувати те, що можна купити у США. Сьогодні всі країни підтвердили, що PURL є пріоритетом", – зазначив президент.

Він зауважив, що нестача ракет PAC-3 для Patriot не є новиною для України. За словами президента, Україна отримувала певну кількість цих ракет в США, однак в якийсь момент ця кількість була зменшена. І причиною цьому були не гроші, зазначив президент.

"Кількість була обмежена, ще починаючи з першої війни на Близькому Сході (влітку 2025 року - УНІАН). Це відображалося не тільки на PAC-3, а на різних видах зброї. Дякувати Богу, війна технологічно змінювалася, і інші види зброї, які зменшувалися, ми заміняли своїм вітчизняним виробництвом. Що не змогли замінити поки що – це PAC-"3", – розповів президент.

Нестача ППО в України: що відомо

Раніше начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заявив, що нестача ракет до систем ППО в Україні завжди була і буде. За його словами, це повʼязано з тим, що їх не так багато виготовляють у світі.

Раніше Володимир Зеленський також повідомляв, що деякі країни не хочуть, аби Україна у кооперації з Європою створила власну протибалістичну систему, бо бояться конкуренції на ринку озброєнь. Він не назвав ці країни, але виробників антибалістичних систем у світі можна перерахувати на пальцях.

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