США задіють проти Ірану майже всі запаси крилатих ракет-невидимок, – Bloomberg

Після перекидання 2300 ракет JASSM-ER з довоєнних запасів у решті світу залишиться лише близько 425 одиниць.

У ході військової кампанії США проти Ірану будуть задіяні майже всі наявні у Пентагону крилаті ракети-невидимки JASSM-ER, які будуть взяті із запасів, призначених для інших регіонів.

Як пише Bloomberg, наказ про вилучення цих ракет вартістю 1,5 мільйона доларів з тихоокеанських запасів був відданий наприкінці березня. Ракети, що зберігаються на американських об'єктах в інших регіонах, включаючи континентальну частину США, будуть перекинуті на бази Центрального командування США або у Ферфорд у Великій Британії.

"Після перекидання з довоєнного запасу в 2300 ракет JASSM-ER залишиться в наявності для решти світу лише близько 425 одиниць. Цього приблизно вистачить для 17 бомбардувальників B-1B на один виліт. Ще близько 75 ракет "непридатні до використання" через пошкодження або технічні несправності.

Відео дня

JASSM-ER, або Joint Air-to-Surface Missile-Extended Range (удосконалена ракета класу "повітря-поверхня" збільшеної дальності), може літати на відстань понад 900 кілометрів і призначена для ураження цілей на більш безпечних дистанціях, щоб уникнути протиповітряної оборони противника.

Поряд з ракетою JASSM меншої дальності (дальність дії якої становить близько 400 км), приблизно дві третини американських запасів були задіяні у війні з Іраном.

За словами одного з джерел, американські літаки також випустили 47 ракет JASSM-ER під час рейду з захоплення президента Венесуели Ніколаса Мадуро.

З 2009 року США виділили кошти на закупівлю понад 6200 ракет JASSM, а виробництво базової моделі JASSM для поставок у США припинилося близько 10 років тому.

Планова продуктивність Lockheed Martin Corp. на 2026 рік становить 396 ракет збільшеної дальності, хоча при повній переорієнтації лінії, яка також виробляє протикорабельні ракети LRASM, на виробництво JASSM може бути випущено до 860 ракет.

Арсенал США показує дно

Раніше аналітики вказували, що за один місяць операції Epic Fury Сполучені Штати випустили понад 850 крилатих ракет Tomahawk, що значно перевищує використання ракет у попередніх конфліктах.

Як зазначають експерти, наразі в арсеналі США залишається близько 3 000 таких ракет.

