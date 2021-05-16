Британський патрульний корабель прибережної зони Trent P224 увійшов у Чорне море.
Про це повідомляє "Думська".
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Як повідомляється, програма візиту поки не відома.
HMS Trent - один з новітніх кораблів британського флоту, введений до його складу в серпні 2020 року. Довжина 90 метрів, ширина 13, осадка — 3,8 метра. Водотоннажність 2300 тонн. Пара дизелів розганяють його до 25 вузлів. Екіпаж 60 моряків.
Як повідомляється, озброєння корабля складається з 30-мм артустановки DS30M Мк2 і пари 7,62 мм кулеметів Mk48. Вертолітний майданчик може прийняти вертоліт типу "Мерлін".
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