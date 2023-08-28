Україна розробила алгоритми атак по території РФ, які працюють.

Росія на початку повномасштабної війни проти України мала перевагу 3:1 у тактичних безпілотниках. Сьогодні сторони знаходяться на паритеті, пише The Economist з посиланням на джерело в оточенні українського головнокомандувача Валерія Залужного.

"У Росії величезний потенціал протиповітряної оборони та радіоелектронної боротьби, тож будь-який український напад потребує ретельного планування. Україна розробила алгоритми, які, здається, працюють. … Близько 35-40% безпілотників долітають якнайближче до цілі. Відгуки про успіх удару збираються через супутники, пристрої стеження, повідомлення у соціальних мережах і місцевих агентів", – пише видання.

Нові типи українських безпілотників розробляють чимало організацій: всі розвідувальні агентства мають власні програми щодо безпілотників, залучені розробники-фрілансери. Чимало виробників працюють без значного державного фінансування – коштом благодійників – та прагнуть до розширення виробництва.

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Найбільш перспективним називають проект дронів-камікадзе Morok. Ці БПЛА, що здатні нести вибухівку на сотні кілометрів, ймовірно, застосовувалися під час атаки по дальньому стратегічному бомбардувальнику-ракетоносцю Ту-22М3 у Новгородській області РФ та під час однієї з найсміливіших повітряних місій над контрольованою росіянами територією – удару по військовій базі в глибині Криму (тоді крім Morok було використано ще низку БПЛА, причому багато прототипів були експериментальними, кажуть джерела видання).

Більшість операції зі застосуванням БПЛА більш прозаїчні – це атаки на паливні склади, по матеріально-технічному забезпеченню росіян тощо. Координатор безпілотників української військової розвідці України, відомий як "Детектив", наголошує, що з передової дякують за кожен успішний удар безпілотників по ворогу.

Водночас зазначається, що нові блоки радіоелектронної боротьби, встановлені росіянами на танках та інших цінних засобах, зменшують здатність українських безпілотників атакувати найбільш вразливі частини цілі.

Джерело видання в українському генеральному штабі припускає, що будь-які технологічні переваги, якими користувалися українці, завжди були тимчасовими, оскільки обидві сторони на фронті вчаться один в одного, тож так само буде і з перевагою у застосуванні дронів.

"У нас був досвід захисту від російських безпілотників, і ми швидко покращилися. Вони теж будуть", – каже джерело.

Українське виробництво БПЛА - це треба знати

Рік тому через ініціативу UNITED24 було зібрано понад 4 мільярди гривень, які інвестували у вітчизняних виробників безпілотників. Тоді їх було менше десятка, сьогодні понад 40 компаній мають контракти з державою, а виробництво БпЛА зросло в десятки разів.

В березні Кабмін затвердив постанову, яка мала прискорити створення і поставку українських дронів на фронт. В кінці липня стало відомо, що Кабінет міністрів України цього року інвестує 40 мільярдів гривень в українських виробників безпілотників.

В червні було оголошено про підготовку ще 10 тисяч операторів безпілотних літальних апаратів в межах проекту "Армія дронів".

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